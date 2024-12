Wojna hybrydowa na Bałtyku. Zagrożenie, którego nie zauważamy?

Bałtyk, w porównaniu do Morza Czarnego, stał się akwenem drugorzędnym, który nie przyciąga aż tak bardzo uwagi świata. Jednak przez to stał się miejscem działań o charakterze hybrydowym. W ostatnich tygodniach uległy one gwałtownemu nasileniu, ale można spodziewać się, że to tylko początek. Rosja i jej sojuszniczy mają w tym zakresie różne możliwości.

i Autor: M. Czekańska