Aleksiej Nawalny pochowany, opinie Rosjan o wrogu wewnętrznym Putina numer jeden

Rosyjskie media nie dawały relacji z pogrzebu, ani w żaden sposób o nim nie informowały. Jedyną transmisję na żywo prowadziła w Rosji Fundacja Antykorupcyjna założona przez Nawalnego. Oglądało ją ponad 250 tys. osób. Rodzinie udało się zorganizować pogrzeb, nie bez kłopotów. W ceremonii uczestniczyli dyplomaci państw zachodnich, m.in. z Polski, Włoch, Francji, Niemiec i USA.

W przeddzień pogrzebu w rosyjskich mediach pojawiły się informacje o tym, jakoby Kreml zamierzał wymienić Nawalnego na swoich szpiegów zatrzymanych na Zachodzie. Czy to prawda? Możliwe. Możliwe jest także, że taka informacja miała być „antydotum” na wskazywanie Władimira Putina, jako zleceniodawcy śmierci swojego wewnętrznego wroga numer jeden.

Śmierć opozycjonisty stała się drugim najczęściej wymienianym pamiętnym wydarzeniem w lutym – po zdobyciu Awdiejewki przez wojska rosyjskie. Z sondażu przeprowadzonego przez niezależny ośrodek badań socjologicznych – Centrum Lewady wynika, że prawie jedna czwarta uczestników sondażu przeżyło współczucie, wzruszenie i szok w związku ze śmiercią polityka. Jednocześnie co dziesiąty respondowany stwierdził, że aprobował działania i politykę prowadzone przez Aleksieja Nawalnego. To dwa razy mniej niż w latach 2020-2021 – podkreśla w komunikacie Centrum Lewady.

Śmierć Nawalnego za ważne wydarzenie uznało 13 proc. respondowanych. Ważniejszym wydarzaniem w lutym było zdobycie Awdiejewki. Tak stwierdziło 21 proc. respondowanych, a na inne wydarzenia związane z wojną na Ukrainie (SWO – specjalną operacją wojskową według oficjalnej rosyjskiej terminologii) wskazało 10 proc. sondażowanych osób. Dla porównania za najważniejsze wydarzenie lutego wywiad z Władimirem Putinem przeprowadzony przez Tuckera Carlsona uznało 5 proc. respondowanych.

Aleksiej Nawalny nie żyje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Większość Rosjan (78 proc.) słyszała o śmierci Aleksieja Nawalnego. Co czwarty (24 proc.) stwierdził, że „dużo o tym słyszał”, a połowa (54 proc.) – „coś słyszała, ale tylko ogólnie”.

Wśród osób aprobujących działalność Nawalnego najczęściej stwierdzano, że lubili go za uczciwość i bezpośredniość (31 proc.), za to, że był opozycjonistą (28 proc.), a 19 proc. stwierdziło, że lubiło go za walkę z korupcją.

Nie akceptujący Nawalnego-polityka częściej twierdzili, że go nie lubią, ponieważ „zapłacił mu Zachód” (22 proc.), był „przeciwny władzy” lub po prostu „mówił i nic nie robił” (po 15 proc.). 53 proc. uczestniczących w sondażu (w próbie reprezentacyjnej) uważa, że ​​Aleksiej Nawalny nie odegrał żadnej szczególnej roli w historii Rosji. Dla 11 proc. respondentów ten ​​polityk odegrał rolę raczej pozytywną, a dla 19 proc. – raczej negatywną.

47-letni polityk zmarł w kolonii karnej – odbywał karę 19 lat pozbawienia wolności – 16 lutego 2024 r. Nie podano jeszcze wyników oficjalnej autopsji.