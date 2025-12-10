Wystawa zamykająca wielkie obchody 100-lecia Szkoły Orląt. Już od 12 grudnia w Krakowie

Wystawa łączy w sobie dwie perspektywy: plansze informacyjne przygotowane przez Lotniczą Akademię Wojskową, ukazujące historię szkoły w szerokim i nowoczesnym ujęciu, oraz unikatowe eksponaty ze zbiorów Muzeum Lotnictwa Polskiego, prezentowane publicznie niezwykle rzadko. To kompleksowa, fascynująca opowieść o rozwoju Szkoły Orląt i ludzi, którzy tworzyli jej legendę.

Warto być z nami podczas wernisażu

Wydarzenie rozpocznie się w piątek 12 grudnia o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Gmachu Głównego Muzeum. Wystawę oficjalnie otworzą Tomasz Kosecki, Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego, oraz Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej, gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur.

O godzinie 12:20 rozpoczną się prelekcje: dr hab. Marcina Kruszyńskiego, prof. LAW, oraz dr Danuty Marii Hać, Dyrektor Archiwum LAW, które w ciekawy, przystępny sposób przedstawią zarys historii Szkoły Orląt – od jej narodzin po współczesność. To znakomita okazja, by usłyszeć opowieść o dęblińskim etosie prosto od badaczy zajmujących się nim na co dzień.

Następnie przejdziemy na antresolę Hangaru Głównego Muzeum – właściwe miejsce ekspozycji wystawy czasowej, którą w Muzeum Lotnictwa Polskiego będzie można oglądać do 12 czerwca 2026 r. Wstęp na wernisaż odbywa się za zaproszeniami.

Unikatowe pamiątki, których nie można przegapić

Wśród licznych, cennych eksponatów prezentowanych w ramach wystawy zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć:

Dokumenty pierwszego Komendanta Oficerskiej Szkoły Lotniczej – płk. pil. Romana Florera, w tym pismo z 24 kwietnia 1925 r. o objęciu funkcji oraz akt nadania Złotego Krzyża Zasługi za zasługi w organizacji wojskowego szkolnictwa lotniczego. To materiał źródłowy ukazujący początki instytucji, która z czasem stała się kolebką polskich kadr powietrznych.

Mundury i odznaczenia wybitnych absolwentów, takich jak:

– ppłk. pil. Karol Pniak – pierwszy polski pilot, który uzyskał tytuł asa myśliwskiego w czasie II wojny światowej,



– płk. pil. Władysław Gnyś – autor pierwszego alianckiego zwycięstwa powietrznego w 1939 r.

Pamiątki związane z powojenną historią Oficerskiej Szkoły Lotniczej, m.in. z karierą płk. pil. Zofii Dziewiszek-Andrychowskiej – jednej z pierwszych kobiet-pilotów przyjętych do szkoły – oraz płk. pil. Zbigniewa Sobeńki, pilota 2. Pułku Myśliwskiego w Krakowie, żołnierza Armii Krajowej i współtwórcy Pomnika Lotników Polskich.

Eksponaty dotyczące najwyższego dowództwa Sił Powietrznych RP, w tym gen. dyw. pil. Leszka Cwojdzińskiego i gen. dyw. pil. Jacka Pszczoły, ukazujące współczesną kontynuację tradycji dęblińskiej szkoły.

Podsumowanie 100 lat lotniczych tradycji

Wystawa jest symbolicznym zwieńczeniem roku pełnego refleksji nad historią Szkoły Orląt – instytucji, która od stulecia łączy wymagające szkolenie, wybitnych instruktorów i unikalny etos odpowiedzialności. To podróż przez dekady polskiego lotnictwa wojskowego, opowiedziana poprzez ludzi, ich odwagę, determinację i wyjątkowe osiągnięcia.

To także jedyna okazja, by zobaczyć w jednym miejscu tak szeroki zestaw materiałów związanych z rozwojem dęblińskiej szkoły: od jej pionierskich lat, przez czasy wojny, aż po współczesność.

Zapraszamy na wydarzenie, które godnie zamknie jubileuszowy rok – i pozwoli spojrzeć na stulecie Szkoły Orląt w całej jego wyjątkowej skali.

Na podstawie informacji prasowej.