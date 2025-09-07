Sukces Grupy WB na MSPO w Kielcach. Przyszłość pola walki nagrodzona

Główne wyróżnienie, nagroda Defender, została przyznana dla plutonu załogowo-bezzałogowego Future Task Force. Jest to system, który miał swoją międzynarodową premierę właśnie na tegorocznym MSPO. Jak podkreśla depesza, „FTF to przykład nowoczesnego modułu bojowego, zaprojektowanego do działań w środowisku wielodomenowym”. Nagrodę odebrał Marcin Kubica, dyrektor zarządzający Grupy WB.

Zdolności operacyjne plutonu Future Task Force zostały także docenione przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które przyznało GRUPIE WB wyróżnienie w kategorii „Dowodzenie, wsparcie i ochrona wojsk”. Nagrodę odebrał Adam Bartosiewicz, wiceprezes GRUPY WB.

Pluton Future Task Force składa się z:

opancerzonego pojazdu dowodzenia

trzech załogowo–bezzałogowych platform kołowych, zdolnych do pracy zarówno w trybie załogowym, jak i bezzałogowym.

Platformy te przypominają niewielkie samochody terenowe 4×4, z przestrzenią ładunkową dostosowaną do modułowej zabudowy.

W Kielcach pokazano różnorodne konfiguracje nosicieli FTF, w tym:

FTF ZMU, ze zdalnym modułem uzbrojenia ZMU-05 spółki AREX

FTF MN z lekkimi zasobnikami minowania narzutowego (dla min MN-123 lub równoważnych)

FTF WM z wyrzutniami systemów bezzałogowych rodziny WARMATE TL: rozpoznawczymi TL-R i bojowymi (amunicją krążącą) TL-C.

System FTF wyróżnia się elastyczną konfiguracją i zdolnością do działania w ramach różnych scenariuszy bojowych: „od operacji patrolowych, przez misje rozpoznawcze, po bezpośrednie wsparcie ogniowe”. Jego modułowy charakter umożliwia adaptację do specyfiki jednostek operacyjnych oraz konkretnych warunków taktycznych. System ten pozwala na rozpoznanie i rażenie celów w promieniu 50 km, prowadzenie ognia z broni wsparcia oraz realizację zadań ewakuacyjnych, patrolowych i logistycznych.

Grupa WB: Lider w eksporcie uzbrojenia i technologii

Grupa WB została również wyróżniona nagrodą dla najlepszego eksportera uzbrojenia. To potwierdzenie jej ugruntowanej pozycji na rynkach międzynarodowych i stałej dywersyfikacji zamówień między krajem a zagranicą. Nagrodę odebrał Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB.

Systemy opracowane przez polskich inżynierów trafiają do kilkudziesięciu państw w Europie, Azji i obu Amerykach. Niektóre z nich, takie jak rozwiązania klasy C4ISR, systemy bezzałogowe oraz amunicja krążąca WARMATE, są produkowane także poza granicami Polski. Grupa WB jest jednym z nielicznych polskich przedsiębiorstw sektora obronnego, którego technologie zostały wdrożone do produkcji w Stanach Zjednoczonych i innych państwach.

Efektowna ekspozycja: Wizja przyszłości na wyciągnięcie ręki

Pawilon GRUPY WB został wyróżniony jako najbardziej efektowna ekspozycja tegorocznego MSPO. Aranżacja została podporządkowana idei wielodomenowej rewolucji bezzałogowej, ukazując pełne spektrum rozwiązań:

systemy morskie StormRider i Sk@rp;

lądowy pluton załogowo-bezzałogowy Future Task Force;

kroczący robot G@rdo;

nowości w domenie powietrznej.

Centralnym elementem pawilonu był podest z paneli LED, na których wyświetlane były filmy prezentujące bezzałogowce powietrzne, podwieszone nad głowami odwiedzających. Całość tworzyła spektakularne widowisko – grę świateł, barw i wizualizacji – które zmieniały ekspozycję w opowieść o przyszłości wielodomenowego pola walki. Multimedialna forma prezentacji oraz immersyjna aranżacja przyciągnęły uwagę gości i zostały docenione przez jury. Nagrodę przyznawaną przez organizatora wydarzenia, Targi Kielce S.A., odebrała Marta Łażewska – dyrektor marketingu GRUPY WB.

