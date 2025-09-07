Sukces Grupy WB na MSPO w Kielcach. Przyszłość pola walki nagrodzona

Grupa WB zdobyła szereg prestiżowych wyróżnień na XXXIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, potwierdzając swoją pozycję lidera w innowacyjnych technologiach obronnych. Kluczowym osiągnięciem było wyróżnienie dla debiutującego załogowo-bezzałogowego plutonu Future Task Force, który otrzymał nagrodę Defender. Firma została także uhonorowana za najlepszego eksportera uzbrojenia oraz za najbardziej efektowną ekspozycję targową.

Główne wyróżnienie, nagroda Defender, została przyznana dla plutonu załogowo-bezzałogowego Future Task Force. Jest to system, który miał swoją międzynarodową premierę właśnie na tegorocznym MSPO. Jak podkreśla depesza, „FTF to przykład nowoczesnego modułu bojowego, zaprojektowanego do działań w środowisku wielodomenowym”. Nagrodę odebrał Marcin Kubica, dyrektor zarządzający Grupy WB.

Zdolności operacyjne plutonu Future Task Force zostały także docenione przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które przyznało GRUPIE WB wyróżnienie w kategorii „Dowodzenie, wsparcie i ochrona wojsk”. Nagrodę odebrał Adam Bartosiewicz, wiceprezes GRUPY WB.

Pluton Future Task Force składa się z:

  • opancerzonego pojazdu dowodzenia
  • trzech załogowo–bezzałogowych platform kołowych, zdolnych do pracy zarówno w trybie załogowym, jak i bezzałogowym.

Platformy te przypominają niewielkie samochody terenowe 4×4, z przestrzenią ładunkową dostosowaną do modułowej zabudowy.

W Kielcach pokazano różnorodne konfiguracje nosicieli FTF, w tym:

  • FTF ZMU, ze zdalnym modułem uzbrojenia ZMU-05 spółki AREX
  • FTF MN z lekkimi zasobnikami minowania narzutowego (dla min MN-123 lub równoważnych)
  • FTF WM z wyrzutniami systemów bezzałogowych rodziny WARMATE TL: rozpoznawczymi TL-R i bojowymi (amunicją krążącą) TL-C.

System FTF wyróżnia się elastyczną konfiguracją i zdolnością do działania w ramach różnych scenariuszy bojowych: „od operacji patrolowych, przez misje rozpoznawcze, po bezpośrednie wsparcie ogniowe”. Jego modułowy charakter umożliwia adaptację do specyfiki jednostek operacyjnych oraz konkretnych warunków taktycznych. System ten pozwala na rozpoznanie i rażenie celów w promieniu 50 km, prowadzenie ognia z broni wsparcia oraz realizację zadań ewakuacyjnych, patrolowych i logistycznych.

Otwarcie XXXIII targów MSPO w Kielcach

Grupa WB: Lider w eksporcie uzbrojenia i technologii

Grupa WB została również wyróżniona nagrodą dla najlepszego eksportera uzbrojenia. To potwierdzenie jej ugruntowanej pozycji na rynkach międzynarodowych i stałej dywersyfikacji zamówień między krajem a zagranicą. Nagrodę odebrał Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB.

Systemy opracowane przez polskich inżynierów trafiają do kilkudziesięciu państw w Europie, Azji i obu Amerykach. Niektóre z nich, takie jak rozwiązania klasy C4ISR, systemy bezzałogowe oraz amunicja krążąca WARMATE, są produkowane także poza granicami Polski. Grupa WB jest jednym z nielicznych polskich przedsiębiorstw sektora obronnego, którego technologie zostały wdrożone do produkcji w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. 

Efektowna ekspozycja: Wizja przyszłości na wyciągnięcie ręki

Pawilon GRUPY WB został wyróżniony jako najbardziej efektowna ekspozycja tegorocznego MSPO. Aranżacja została podporządkowana idei wielodomenowej rewolucji bezzałogowej, ukazując pełne spektrum rozwiązań:

  • systemy morskie StormRider i Sk@rp;
  • lądowy pluton załogowo-bezzałogowy Future Task Force;
  • kroczący robot G@rdo;
  • nowości w domenie powietrznej.

Centralnym elementem pawilonu był podest z paneli LED, na których wyświetlane były filmy prezentujące bezzałogowce powietrzne, podwieszone nad głowami odwiedzających. Całość tworzyła spektakularne widowisko – grę świateł, barw i wizualizacji – które zmieniały ekspozycję w opowieść o przyszłości wielodomenowego pola walki. Multimedialna forma prezentacji oraz immersyjna aranżacja przyciągnęły uwagę gości i zostały docenione przez jury. Nagrodę przyznawaną przez organizatora wydarzenia, Targi Kielce S.A., odebrała Marta Łażewska – dyrektor marketingu GRUPY WB.

