Polska potrzebuje nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego? Wiceszef MON ujawnia, co musi się zmienić

Sytuacja międzynarodowa po 2020 roku uległa znaczącym przeobrażeniom, co czyni dotychczasową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego nieadekwatną do współczesnych wyzwań. Stanisław Wziątek podczas inauguracji Security Conference 2026 w Akademii Sztuki Wojennej (AszWoj) w Warszawie wyraźnie zaznaczył, że „w Polsce powinno przeprowadzić się strategiczny przegląd bezpieczeństwa, który określi miejsce, w jakim się znajdujemy i co powinniśmy zrobić”. Taki przegląd ma objąć wszystkie obszary i wskazać stan pożądany, czyli kierunek, w którym państwo powinno zmierzać, aby zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwo.

Wiceszef MON podkreślił, że nowa strategia powinna być ściśle powiązana z działaniami NATO oraz Unii Europejskiej. Ta integracja jest kluczowa w kontekście globalnych zagrożeń i konieczności wspólnego reagowania na nie. Zwrócił uwagę na niedawne spekulacje dotyczące potencjalnego wyjścia Stanów Zjednoczonych z NATO, o których informowała rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt. W kontekście tych obaw, Wziątek stwierdził, że Polska powinna „robić wszystko, żeby zatrzymać wszystkich partnerów NATO i odtworzyć te zdolności do wspólnoty działań, ale jednocześnie zbudować nasze bezpieczeństwo w oparciu o współpracę i umiejętne współdziałanie w ramach Unii Europejskiej”.

Kluczowe filary bezpieczeństwa: Zgoda ogólnonarodowa i współpraca

W swoim wystąpieniu Stanisław Wziątek wymienił kilka tradycyjnych filarów bezpieczeństwa Polski, jednakże podkreślił konieczność dodania do nich nowego, niezwykle istotnego komponentu: „zgodę ogólnonarodową, czyli zrozumienie sprawy i poczucie, że to (przyp. red. bezpieczeństwo) nie jest grą polityczną, tylko wyzwaniem i (...) racją stanu”. Ta zgoda ogólnonarodowa ma fundamentalne znaczenie dla skutecznego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa, ponieważ bez jednolitego stanowiska społeczeństwa i polityków, wszelkie działania mogą być podważane i osłabiane.

Rząd przyjął projekt nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego w lipcu 2025 roku, jednak dokument ten nie został podpisany ani przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę, ani przez obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. Szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cenckiewicz, we wrześniu ubiegłego roku wyraził opinię, że przyjęta przez rząd strategia „nie odpowiada (...) wyzwaniom epoki” i „nie doszacowano w niej ryzyka związanego z pełnoskalową agresją ze strony Rosji”. Ta krytyka podkreśla pilność stworzenia dokumentu, który realistycznie oceni zagrożenia i adekwatnie na nie odpowie.

Prezydent Karol Nawrocki o nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent Karol Nawrocki w lutym bieżącego roku również wypowiedział się na temat potrzeby nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, podkreślając, że „musi porządkować cele i kierunki działania państwa w warunkach trwałej niestabilności międzynarodowej, a jej przyjęcie ma zapewnić spójne przełożenie założeń politycznych na konkretne rozwiązania planistyczne, organizacyjne i operacyjne w całym systemie bezpieczeństwa”. Nawrocki zaznaczył, że dokument ma kompleksowo określić cele, priorytety i kierunki działania państwa w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa.

Wcześniej, w 2025 roku, Kancelaria Premiera wskazała, że kluczowymi założeniami nowej strategii są interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa. Obejmują one: zachowanie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, suwerenności oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli; zachowanie systemu demokratycznego, tożsamości i dziedzictwa narodowego; istnienie porządku międzynarodowego opartego na współpracy i poszanowaniu prawa, dającego gwarancje bezpiecznego rozwoju Polski; istnienie korzystnych warunków do trwałego oraz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, a także do ochrony środowiska naturalnego.

Security Conference 2026: Forum dyskusji o przyszłości bezpieczeństwa

Security Conference 2026, organizowana przez Akademię Sztuki Wojennej w dniach 22–23 kwietnia br., stanowi ważne forum do dyskusji nad współczesnymi wyzwaniami bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego. Konferencja, objęta patronatem MON, skupia się na konsekwencjach wojny Rosji przeciwko Ukrainie dla architektury bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Uczestniczą w niej przedstawiciele środowisk naukowych, wojskowych, administracji publicznej oraz sektora analitycznego, co sprzyja interdyscyplinarnej wymianie poglądów i poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. W ramach konferencji odbywają się panele dyskusyjne, które mają na celu wypracowanie rekomendacji dla przyszłych działań w zakresie bezpieczeństwa.