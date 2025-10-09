Pokojowa Nagroda Nobla. Medal, dyplom i czek i trwały wpis w historii

PAP
PAP
Józef Leśniewski
Józef Leśniewski
2025-10-09 8:23

W piątek (10 października) ogłoszony zostanie laureat tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla (PKN), przyznawanej od 1901 r. Dotąd przyznano ją 105 razy, przy czym w niektórych latach nagrodę dzieliło między siebie kilku zwycięzców.Również w niektórych latach, niekoniecznie w czasach wojennych, nie przyznawano PKN. W sumie tym zaszczytem obdarzono 111 osób i 28 organizacji. Najczęściej wyróżniany był Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (trzykrotnie) oraz Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (dwukrotnie). Ceremonia wręczenia PKN odbywa się tradycyjnie w Oslo.

Pokojowa Nagroda Nobla, medal, Donald Trump

i

Autor: Pixabay.com

• Najmłodsza laureatka: 17-letnia Malala Yousafzai; najstarszy: 86-letni Józef Rotblat.

• Jedynym laureatem, który odmówił przyjęcia PKN, był wietnamski generał Le Duc Tho.

• Najwięcej, bo 376 kandydatur (228 osób i 148 organizacji), zgłoszono do PKN w 2016 r.

• Dotychczas PKN wyróżniono 19 kobiet.

Dlaczego w stolicy Norwegii, a nie w Szwecji?

Dlaczego nie w ojczyźnie fundatora Alfreda Nobla, wynalazcy dynamitu? Na przełomie XIX/XX w. Szwecja była w unii z Norwegią, a norweski parlament mocno popierał międzynarodowe idee pokojowe. 26 kwietnia 1897 r. norweski parlament oficjalnie przyjął na siebie zadanie wybierania pięcioosobowego Norweskiego Komitetu Noblowskiego odpowiedzialnego za przyznawanie PKN. Pierwszy skład wybrano w tym samym roku. A w pierwszym roku XX w. ów Komitet przyznał pierwszą Pokojową Nagrodę Nobla.

Sama w sobie PKN ma niewymierną wartość. Jest jednym z najbardziej cenionych na świecie wyróżnień za wybitne osiągnięcia. Materializuje się w pięknym, złotym medalu (196 gramów 18-karatowego złota), kaligrafowanym dyplomie i finansowym bonusie. Od 2023 r. czek opiewa na 11 mln koron szwedzkich. Dziś to ok. 4,296 mln PLN.

Historia wiekopomnego dzieła fundatora jest długa i pasjonująca, to scenariusz na dobry, wartki film fabularny. Może ktoś coś takiego kiedyś nakręci. Teraz zachęcamy do zapoznania się z listą laureatów PKN. Wiele nazwisk może zaskoczyć. PKN często budzi kontrowersje – więcej niż pozostałe nagrody Nobla. Jednym z głównych powodów jest fakt, że wielu laureatów to współcześni, kontrowersyjni politycy.

Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla w latach 1901 – 1920

• 1901 — szwajcarski filantrop, współzałożyciel Czerwonego Krzyża Henry Dunant i francuski polityk, założyciel pierwszego towarzystwa pokojowego we Francji Frederic Passy.

• 1902 — szwajcarski publicysta i działacz polityczny, honorowy sekretarz Międzynarodowego Stałego Biura Pokoju w Bernie Elie Ducommun oraz szwajcarski polityk, sekretarz generalny Unii Międzyparlamentarnej Albert Gobat.

• 1903 — członek brytyjskiego parlamentu, sekretarz Międzynarodowej Ligi Arbitrażu Randal Cremer.

• 1904 — Instytut Prawa Międzynarodowego, za wysiłki na rzecz budowy pokojowych więzi pomiędzy narodami oraz stworzenia bardziej humanitarnych praw wojennych.

• 1905 — austriacka pisarka i dziennikarka, honorowa przewodnicząca Międzynarodowego Stałego Biura Pokoju Bertha von Suttner.

• 1906 — prezydent USA Theodore Roosevelt za rolę w zakończeniu wojny japońsko-rosyjskiej.

• 1907 — włoski polityk Ernesto Teodoro Moneta, przewodniczący Lombardzkiej Ligi Pokoju, nagrodzony za pracę na rzecz pojednania włosko-francuskiego, oraz francuski prawnik Louis Renault, wyróżniony za „decydujący wpływ” na wyniki konferencji w Hadze i Genewie.

• 1908 — szwedzki polityk Klas Pontus Arnoldson, założyciel Szwedzkiej Ligi Pokoju i Arbitrażu oraz duński parlamentarzysta Fredrik Bajer, honorowy przewodniczący Międzynarodowego Stałego Biura Pokoju.

• 1909 — belgijski polityk Auguste Beernaert, członek Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze oraz francuski polityk Paul Henri d'Estournelles de Constant, założyciel francuskiej grupy parlamentarnej ds. dobrowolnego arbitrażu.

• 1910 — Międzynarodowe Stałe Biuro Pokoju za odgrywanie roli łącznika pomiędzy działaczami pokojowymi w różnych krajach.

• 1911 — holenderski prawnik i dyplomata Tobias Asser, inicjator Konferencji nt. Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz austriacki dziennikarz Alfred Fried, założyciel pisma poświęconego tematyce pokojowej.

• 1912 — amerykański polityk Elihu Root, inicjator traktatów arbitrażowych pomiędzy USA a innymi państwami.

• 1913 — belgijski senator Henri La Fontaine, przewodniczący Międzynarodowego Stałego Biura Pokoju.

• 1914-1916 – nagrody nie przyznano

• 1917 — Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, za opiekę nad rannymi żołnierzami, jeńcami wojennymi i ich rodzinami.

• 1918 – nagrody nie przyznano.

• 1919 — prezydent USA Woodrow Wilson, założyciel Ligi Narodów.

1920 — francuski senator Leon Bourgeois, przewodniczący Rady Ligi Narodów.

Garda: Raport Fundacji Pułaskiego Sivis pacem, para bellum
Portal Obronny SE Google News
Przeczytaj także:
Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla została Japońska Federacja Kół Ofiar Bomb At…

Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla w latach 1921 – 1945

• 1921 — premier Szwecji Hjalmar Branting, delegat w Radzie Ligi Narodów, oraz norweski polityk Christian Lange, sekretarz generalny Unii Międzyparlamentarnej, za rozwijanie organizacji międzynarodowych.

• 1922 — norweski naukowiec Fridtjof Nansen, twórca dokumentów tożsamości dla uchodźców, Wysoki Komisarz Ligi Narodów ds. Uchodźców.

• 1923-1924 – nagrody nie przyznano.

• 1925 — szef brytyjskiej dyplomacji Austen Chamberlain za rolę w tworzeniu traktatów lokarneńskich oraz wiceprezydent USA Charles G. Dawes za stworzenie Planu Dawesa dotyczącego niemieckich reparacji wojennych po I wojnie światowej.

• 1926 — Aristide Briand, szef MSZ Francji oraz Gustav Stresemann, szef MSZ Niemiec, współtwórcy traktatów lokarneńskich.

• 1927 — Ferdinand Buisson, francuski polityk, założyciel Ligi Praw Człowieka oraz Ludwig Quidde, członek niemieckiego parlamentu, uczestnik konferencji pokojowych.

• 1928 – nagrody nie przyznano.

• 1929 — amerykański polityk Frank B. Kellogg, współtwórca Paktu Brianda-Kellogga, znanego jako traktat o wyrzeczeniu się wojny.

• 1930 — szwedzki arcybiskup luterański Nathan Soderblom, lider ruchu ekumenicznego, za promowanie jedności chrześcijańskiej i pokoju pomiędzy narodami.

• 1931 — amerykańska socjolog Jane Addams, założycielka Międzynarodowej Ligi Kobiet na rzecz Pokoju i Wolności oraz Nicholas Murray Butler, rektor Columbia University, zwolennik Paktu Brianda-Kellogga.

• 1932 — nagrody nie przyznano.

• 1933 — brytyjski pisarz Norman Angell, członek komitetu wykonawczego Ligi Narodów.

• 1934 — brytyjski polityk Arthur Henderson, za pracę jako przewodniczący Konferencji Rozbrojeniowej Ligi Narodów.

• 1935 — niemiecki dziennikarz i pacyfista Carl von Ossietzky.

• 1936 — szef argentyńskiej dyplomacji Carlos Saavedra Lamas, przewodniczący Ligi Narodów, wyróżniony m.in. za mediację w konflikcie paragwajsko-boliwijskim.

• 1937 — brytyjski pisarz i polityk Robert Cecil za wkład w pracę Ligi Narodów, rozbrojenie i pokój.

• 1938 — Międzynarodowe Nansenowskie Biuro ds. Uchodźców, za kontynuacje pracy Nansena na rzecz uchodźców

• 1939-1943 – nagrody nie przyznano.

• 1944 — Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża za pracę wykonaną w czasie wojny na rzecz ludzkości.

• 1945 — amerykański polityk Cordell Hull za wkład w powołanie ONZ.

Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla w latach 1946 – 1967

• 1946 — John R. Mott, przewodniczący Związku Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej (YMCA) w USA oraz Emily Greene Balch, amerykańska naukowiec, honorowa przewodnicząca Międzynarodowej Ligi Kobiet na rzecz Pokoju i Wolności.

• 1947 — Friends Service Council i American Friends Service Committee, organizacje pokojowe prowadzone przez kwakrów.

• 1948 – nagrody nie przyznano.

• 1949 — szkocki naukowiec i polityk John Boyd Orr, dyrektor generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), za wysiłki na rzecz eliminacji głodu.

• 1950 — amerykański politolog i dyplomata Ralph Bunche, za mediację w konflikcie arabsko-izraelskim w latach 1948-1949.

• 1951 — francuski działacz związkowy Leon Jouhaux, członek zarządu Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

• 1952 — francusko-niemiecki misjonarz i lekarz Albert Schweitzer, współzałożyciel szpitala Lambarene w Gabonie.

• 1953 — George C. Marshall, amerykański wojskowy i polityk, przewodniczący Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, pomysłodawca Planu Marshalla.

• 1954 — Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

• 1955-1956 — nagrody nie przyznano.

• 1957 — kanadyjski polityk Lester Bowles Pearson, przewodniczący 7. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, za rolę w wysłaniu sił pokojowych ONZ w czasie kryzysu sueskiego.

• 1958 — belgijski zakonnik Georges Pire, założyciel organizacji pomagającej uchodźcom.

• 1959 — brytyjski polityk Philip Noel-Baker za pracę na rzecz rozbrojenia i pokoju.

• 1960 — południowoafrykański działacz społeczny Albert Lutuli, przewodniczący Afrykańskiego Kongresu Narodowego, za pokojowy sprzeciw wobec apartheidu.

• 1961 — szwedzki polityk Dag Hammarskjold, sekretarz generalny ONZ.

• 1962 — amerykański fizyk i chemik Linus Pauling za wysiłki na rzecz rozbrojenia oraz sprzeciw wobec broni masowego rażenia.

• 1963 — Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża oraz Liga Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża (obecnie Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca) za promowanie zasad Konwencji genewskiej i współpracę z ONZ.

• 1964 — amerykański działacz społeczny Martin Luther King Jr., za pokojową walkę o prawa Afroamerykanów.

• 1965 — Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) za budowanie solidarności między krajami oraz niwelowanie różnic pomiędzy państwami bogatymi a biednymi.

• 1966-1967 – nagrody nie przyznano.

Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla w latach 1968 – 1988

• 1968 — francuski polityk i prawnik Rene Cassin, przewodniczący Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

• 1969 - Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), za tworzenie międzynarodowych praw regulujących warunki pracy.

• 1970 — amerykański agronom Norman Borlaug, twórca wysokoplennych odmian pszenicy i inicjator zielonej rewolucji.

1971 — kanclerz RFN Willy Brandt za pojednawczą politykę wobec Bloku Wschodniego.

• 1972 — nagrody nie przyznano.

• 1973 — amerykański polityk i dyplomata Henry Kissinger oraz wietnamski polityk, wojskowy i dyplomata Le Duc Tho za negocjacje w czasie wojny amerykańsko-wietnamskiej; Le Duc Tho jako jedyny laureat w historii nie przyjął nagrody.

• 1974 — irlandzki polityk Seán MacBride, jeden z założycieli Amnesty International, oraz były premier Japonii Eisaku Sato, wyróżniony za wkład na rzecz pokoju na Pacyfiku oraz podpisanie Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

• 1975 — rosyjski fizyk jądrowy Andriej Sacharow za działalność na rzecz praw człowieka w ZSRR oraz rozbrojenia i współpracy międzynarodowej.

1976 — Elizabeth Williams i Mairead Corrigan, założycielki Północnoirlandzkiego Ruchu Pokoju (obecnie znanego jako Wspólnota Ludzi Pokoju), za pracę na rzecz rozwiązania konfliktu w Irlandii Północnej.

• 1977 — Amnesty International, za obronę praw człowieka na całym świecie.

• 1978 — prezydent Egiptu Anwar al-Sadat premier Izraela Menachem Begin za Porozumienie z Camp David, które doprowadziło do zawarcia traktatu pokojowego pomiędzy tymi krajami.

Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla w latach 1989 – 2000

• 1979 — Matka Teresa z Kalkuty, albańska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, za pomoc cierpiącym.

• 1980 — argentyński architekt, artysta i działacz społeczny Adolfo Perez Esquivel za pracę na rzecz praw człowieka w Argentynie w czasie dyktatury wojskowej.

• 1981 — Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

• 1982 — szwedzka polityczka i pisarka Alva Myrdal oraz meksykański polityk i dyplomata Alfonso García Robles za pracę na rzecz rozbrojenia i stref bezatomowych.

• 1983 — Lech Wałęsa, przywódca „Solidarności”, za „pokojową walkę o wolne związki zawodowe i prawa człowieka w Polsce”.

• 1984 — południowoafrykański biskup anglikański Desmond Tutu za pokojową walkę przeciwko polityce apartheidu w RPA.

• 1985 — Lekarze przeciw Wojnie Nuklearnej (IPPNW), międzynarodowe stowarzyszenie organizacji medycznych sprzeciwiających się broni jądrowej.

• 1986 — amerykański pisarz i dziennikarz żydowskiego pochodzenia Elie Wiesel, przewodniczący Prezydenckiej Komisji ds. Holokaustu.

• 1987 — prezydent Kostaryki Oscar Arias Sanchez, twórca planu pokojowego dla Ameryki Środkowej.

• 1988 — Siły Pokojowe ONZ za „zapobieganie starciom zbrojnym i tworzenie warunków do negocjacji”.

• 1989 — Dalajlama XIV (Tenzin Gjaco), duchowy przywódca buddyzmu tybetańskiego i szef tybetańskiego rządu na uchodźstwie.

• 1990 — Michaił Gorbaczow, radziecki polityk, sekretarz generalny KC KPZR, prezydent ZSRR, za „wiodącą rolę, jaką odegrał w radykalnych zmianach w relacjach Wschód-Zachód”.

• 1991 — birmańska polityczka i działaczka demokratyczna, wieloletnia opozycjonistka Aung San Suu Kyi.

• 1992 — gwatemalska działaczka demokratyczna i obrończyni praw Indian Rigoberta Menchu Tum.

• 1993 — Nelson Mandela, przywódca Afrykańskiego Kongresu Narodowego, i prezydent RPA Frederik Willem de Klerk, za wkład w pokojowe obalenie polityki apartheidu

• 1994 — Jasir Arafat, przywódca Organizacji Wyzwolenia Palestyny, oraz Szimon Peres i Icchak Rabin, premierzy Izraela, za wysiłki na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie.

• 1995 — Ruch naukowców Pugwash, działający na rzecz rozbrojenia jądrowego, oraz jego założyciel, polsko-brytyjski fizyk Józef (Joseph) Rotblat.

• 1996 — timorski biskup katolicki Carlos Filipe Ximenes Belo oraz timorski polityk Jose Ramos-Horta, za pracę na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu w Timorze Wschodnim.

• 1997 — Międzynarodowa Kampania na rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych oraz jej koordynatorka Jody Williams z USA.

• 1998 — północnoirlandzcy politycy John Hume i David Trimble, architekci porozumienia wielkopiątkowego, które w dużej mierze zakończyło konflikt w Irlandii Północnej.

• 1999 — Lekarze bez Granic (MSF), „w uznaniu pionierskiej pracy humanitarnej na kilku kontynentach”.

• 2000 — prezydent Korei Południowej Kim Dae Dzung za pracę na rzecz demokracji i pokoju w Azji Wschodniej oraz pojednania z Koreą Północną.

Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla w latach 2001 – 2025

• 2001 — ONZ i jej sekretarz generalny Kofi Annan, ghański dyplomata, za pracę na rzecz „lepiej zorganizowanego, bardziej pokojowego świata”.

• 2002 — Jimmy Carter, były prezydent USA, za promowanie pokojowych rozwiązań konfliktów międzynarodowych, demokracji i praw człowieka.

• 2003 — irańska działaczka społeczna Szirin Ebadi za wysiłki na rzecz demokracji i praw człowieka, szczególnie praw kobiet i dzieci.

• 2004 — kenijska działaczka feministyczna i ekologiczna Wangari Maathai za wkład w „zrównoważony rozwój, demokrację i pokój”.

• 2005 — Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) i jej dyrektor, egipski polityk Muhammad el-Baradei, za zapobieganie używaniu energii jądrowej do celów wojskowych.

• 2006 — Grameen Bank i jego założyciel, bengalski ekonomista Muhammad Yunus, twórca koncepcji mikrokredytu, określany jako „bankier biednych”.

• 2007 — Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu oraz były wiceprezydent USA Al Gore za upowszechnianie wiedzy na temat zmian klimatu wywołanych przez człowieka.

• 2008 — były prezydent Finlandii Martti Ahtisaari, za wysiłki mediacyjne w konfliktach międzynarodowych.

• 2009 — prezydent USA Barack Obama za "nadzwyczajny wkład w umocnienie dyplomacji międzynarodowej".

• 2010 — chiński pisarz i dysydent Liu Xiaobo.

• 2011 — prezydent Liberii pani Ellen Johnson-Sirleaf, działaczka z czasów wojny domowej w Liberii Leymah Gbowee i jemeńska działaczka demokratyczna Tawakkul Karman.

• 2012 — Unia Europejska za to, że „od ponad 60 lat przyczynia się do promowania pokoju i pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie”.

• 2013 — Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) za „intensywne wysiłki” w celu wyeliminowania arsenałów chemicznych na świecie. W chwili przyznania nagrody inspektorzy OPCW prowadzili misję mającą na celu zniszczenie arsenału chemicznego w pogrążonej w wojnie domowej Syrii.

• 2014 — działacz na rzecz praw dzieci w Indiach Kailash Satyarthi i 17-letnia wówczas Pakistanka Malala Yousafzai, walcząca o prawa dziewcząt do edukacji w krajach islamskich, która za głoszenie swoich poglądów została postrzelona przez talibów. Pakistanka została najmłodszą laureatką Pokojowej Nagrody Nobla.

• 2015 — Tunezyjski Kwartet na rzecz Dialogu Narodowego, sojusz czterech organizacji, zrzeszającej przedstawicieli środowisk prawniczych, przemysłowych, związkowych i obrońców praw człowieka, za „wkład w tworzenie pluralistycznej demokracji w Tunezji w następstwie jaśminowej rewolucji z 2011 roku”.

• 2016 — prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos (2010-2018) za działania na rzecz zakończenia ponad 50-letniej wojny domowej w swoim kraju z partyzantką Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii (FARC).

• 2017 — Międzynarodowa Kampania na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej (ICAN), koalicja 450 organizacji pozarządowych z ponad 100 państw, założona w 2007 roku w Melbourne, z główną siedzibą w Genewie.

• 2018 — ginekolog Denis Mukwege z Demokratycznej Republiki Konga i pochodząca z Iraku jazydzka działaczka Nadia Murad, którzy swoją pracą przyczynili się do uznania przemocy seksualnej za zbrodnię wojenną.

• 2019 — premier Etiopii Abiy Ahmed Ali za zasługi na rzecz procesu pokojowego między swoim krajem a Erytreą.

• 2020 — Światowy Program Żywnościowy (WFP), agencja ONZ, wyróżniona za zwalczanie głodu i zapobieganie wykorzystywaniu go jako broni w konfliktach.

• 2021 — dziennikarze Maria Ressa z Filipin i Dmitrij Muratow z Rosji za obronę wolności słowa.

• 2022 – białoruski opozycjonista i więzień polityczny, założyciel organizacji praw człowieka Wiasna Aleś Bialacki, rosyjska organizacja badająca zbrodnie stalinowskie Memoriał i ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich.

• 2023 — irańska fizyczka, obrończyni praw kobiet i praw człowieka Narges Mohammadi, więziona w Iranie.

• 2024 — japońska Konfederacja Organizacji Ofiar Bomb Atomowej i Wodorowej (Nihon Hodankyo) za wysiłki na rzecz eliminacji broni jądrowej.

• 2025 — z pewnością nie otrzyma(ł) Pokojowej Nagrody Nobla Donald Trump, prezydent USA.

Sonda
Czy Donald Trump powinien dostać Pokojową Nagrodę Nobla?

Polecany artykuł:

Donald Trump zamierza być lepszym od Ronalda Reagana? Będzie noblistą?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NAGRODA NOBLA