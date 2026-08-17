Rząd Ukrainy, z inicjatywy Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Kultury, formalnie zatwierdził procedurę, która umożliwia nieodpłatne przekazywanie wybranych egzemplarzy zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego zagranicznym muzeom. Decyzja dotyczy sprzętu zdobytego podczas odpierania pełnoskalowej inwazji Rosji, który utracił wartość bojową. Celem programu jest wykorzystanie tych obiektów jako eksponatów muzealnych i elementów wystaw czasowych, które będą dokumentować skutki wojny.

Jak podkreśla strona ukraińska, jest to ważny krok w międzynarodowych wysiłkach na rzecz dokumentowania konsekwencji rosyjskiej agresji. Program ma również na celu zacieśnienie współpracy z zagranicznymi instytucjami muzealnymi i utrzymanie świadomości konfliktu wśród partnerów Ukrainy.

Zdobyczne czołgi T-72 jako niemi świadkowie agresji

Pierwszymi eksponatami, które trafią do Europy w ramach nowej inicjatywy, będą zdobyczne czołgi T-72. Te maszyny, będące jednym z podstawowych typów czołgów używanych przez siły rosyjskie, zostaną przekazane muzeom w pięciu krajach:

Litwie,

Łotwie,

Estonii,

Danii,

Holandii.

Ministerstwo Obrony Ukrainy zapewnia, że przekazywany sprzęt jest w pełni bezpieczny dla zwiedzających. Każdy pojazd został pozbawiony zdolności bojowej i nie zawiera żadnych elementów wybuchowych, co umożliwia jego bezpieczną ekspozycję. Wybór czołgów T-72 jest symboliczny, ponieważ to właśnie te maszyny stały się jednym z obrazów brutalności inwazji.

Dyplomacja kulturalna i walka z dezinformacją

Program przekazywania zniszczonego sprzętu to nie tylko działanie o charakterze historycznym, ale również element komunikacji strategicznej i dyplomacji kulturalnej. Władze w Kijowie liczą, że wystawy zniszczonego rosyjskiego uzbrojenia pomogą w przekazywaniu obiektywnych informacji o trwającej walce Ukrainy o niepodległość. To namacalne dowody wojny, które mają przeciwdziałać rosyjskiej dezinformacji i uzmysłowić międzynarodowej opinii publicznej realia konfliktu. Ekspozycje mają również służyć jako przypomnienie o konieczności dalszego wspierania Ukrainy i konsolidacji wysiłków państw partnerskich na rzecz przywrócenia jej integralności terytorialnej. Jak podkreśla Ministerstwo Kultury Ukrainy, projekt przyczyni się do rozwoju współpracy z zagranicznymi muzeami.

Już od pierwszych miesięcy pełnoskalowej inwazji, wraki rosyjskich czołgów, transporterów i artylerii stały się potężnym narzędziem w walce z dezinformacją, namacalnym dowodem rosyjskiej agresji oraz symbolem skutecznego oporu Sił Zbrojnych Ukrainy. Jednym z najbardziej symbolicznych aktów było zorganizowanie wystawy zniszczonego sprzętu na głównej ulicy Kijowa – Chreszczatyku. Po raz pierwszy wraki pojawiły się tam już w maju 2022 roku, na Placu Michajłowskim, gdzie mieszkańcy mogli z bliska oglądać spalone czołgi T-72, wozy bojowe i resztki systemów rakietowych. Była to gorzka odpowiedź na pierwotne plany Kremla, który rzekomo zamierzał w ciągu kilku dni zająć stolicę i zorganizować na jej ulicach własną paradę zwycięstwa.

Szczególnie wymowny charakter miała wystawa zorganizowana z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia 2022 roku, a następnie powtórzona w 2023 roku. Zamiast tradycyjnej defilady wojskowej, aleją Chreszczatyk "przejechała" długa kolumna zardzewiałych i zniszczonych rosyjskich pojazdów. Ta nietypowa "parada" stała się dla Ukraińców symbolem niezłomności, a dla świata – dowodem na to, że "druga armia świata" nie jest niezwyciężona.

Objazdowa wystawa w Europie: "Za wolność naszą i waszą"

Ukraina szybko zrozumiała, że pokazywanie wraków ma ogromny potencjał informacyjny również poza granicami kraju. Latem 2022 roku ruszyła objazdowa wystawa pod hasłem "Za wolność naszą i waszą", której celem było uzmysłowienie Europejczykom realiów wojny. Pierwszym przystankiem była stolica Polski w czerwcu w Warszawie na Placu Zamkowym zaprezentowano m.in. zniszczony czołg T-72B, samobieżną haubicę Msta-S oraz pozostałości po pociskach z systemów Uragan i Smiercz. Otwarcie wystawy miało uroczysty charakter, a jej celem było pokazanie, że dzięki determinacji i odwadze rosyjską armię można pokonać. Po Warszawie ekspozycja ruszyła w dalszą podróż. Zniszczony sprzęt można było oglądać m.in. we Wrocławiu i Poznaniu, a także w Pradze, Berlinie, Madrycie i Lizbonie. Minister obrony Ołeksij Reznikow ironicznie zapowiadał, że "pomoże rosyjskim czołgom dotrzeć do Europy, ale w postaci wraków". Każda z tych wystaw przyciągała tłumy, stając się medialnym wydarzeniem i przypomnieniem, że wojna toczy się tuż za granicami Unii Europejskiej.

Nie tylko muzea – Inicjatywa TrophyLab

Program muzealny jest częścią szerszej strategii Ukrainy, która zakłada wykorzystanie zdobytego rosyjskiego sprzętu do różnych celów. Równolegle funkcjonuje państwowa platforma TrophyLab, która umożliwia producentom uzbrojenia, inżynierom, naukowcom i partnerom międzynarodowym dostęp do przejętego sprzętu w celach badawczych. Inicjatywa TrophyLab koncentruje się na analizie technicznej rosyjskiego uzbrojenia, co może być wykorzystane do rozwoju środków zaradczych i własnej produkcji obronnej. Z kolei wraki przekazywane muzeom mają inny cel, służą edukacji i budowaniu świadomości społecznej na arenie międzynarodowej.

Pancerna katastrofa Rosji. Tysiące zniszczonych czołgów po ponad czterech latach wojny

Według danych publikowanych codziennie przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, do 17 sierpnia 2026 roku Rosja straciła 12 272 czołgi. Liczba ta obejmuje sprzęt zniszczony, uszkodzony i przejęty przez siły ukraińskie. Tylko w ciągu jednego dnia, między 16 a 17 sierpnia, straty te miały wzrosnąć o dwie kolejne maszyny. Dane te, choć podawane przez stronę konfliktu, pokazują skalę strat z perspektywy ukraińskiego dowództwa. Lipiec 2026 roku był miesiącem rekordowych strat dla Rosji, kiedy to według Kijowa zniszczono 162 rosyjskie czołgi.

Z drugiej strony, niezwykle cennym źródłem informacji jest holenderski projekt analityczny Oryx, który dokumentuje straty sprzętowe obu stron wyłącznie na podstawie dowodów wizualnych – zdjęć i nagrań wideo. Zgodnie z tą metodologią, do sierpnia 2026 roku wizualnie potwierdzono zniszczenie, uszkodzenie, porzucenie lub przejęcie 4437 rosyjskich czołgów. Analitycy Oryx podkreślają, że ich dane są zaniżone, ponieważ nie każdy zniszczony pojazd zostaje udokumentowany. Mimo to, nawet ta liczba jest zatrważająca i przewyższa trzykrotnie liczbę czołgów, które USA straciły we wszystkich wojnach od końca II wojny światowej.

Według danych na stronie, Rosja straciła już m.in:

156 T-62M:

50 T-72A:

363 T-72B:

117 T-72B Obr. 1989:

210 T-72B Obr. 2022:

379 T-72B3:

299 T-72B3 Obr. 2016:

122 T-72B3 Obr. 2022:

713 T-80BV:

146 T-80BV Obr. 2022:

107 T-80U:

150 T-80BVM:

112 T-80BVM Obr. 2022:

46 T-90A:

157 T-90M:

590 niezidentyfikowanych czołgów.

Historyczny kontekst rosyjskich strat

Aby zrozumieć skalę zniszczeń, warto porównać obecne straty do innych konfliktów. Podczas całej interwencji w Afganistanie ZSRR stracił około 140 czołgów. Nawet w trakcie bitwy pancernej pod Kurskiem w czasie II wojny światowej straty niemieckie i radzieckie były ogromne, ale rozłożone na znacznie większe siły. ZSRR miał wtedy stracić około 6064 czołgi i działa samobieżne (bezpowrotnie). Obecna wojna w Ukrainie doprowadziła do zniszczenia potencjału pancernego budowanego przez dekady. Już w maju 2026 roku, gdy potwierdzone przez Oryx straty wynosiły 4390 czołgów, analitycy wskazywali na ogromną dysproporcję w porównaniu do strat amerykańskich (ok. 1300 czołgów) we wszystkich konfliktach po 1945 roku, wliczając w to wojny w Korei, Wietnamie i Iraku.

Czy Rosji kończą się czołgi?

Wysokie tempo strat zrodziło pytania o zdolność Rosji do dalszego prowadzenia działań pancernych. Przed pełnoskalową inwazją Rosja dysponowała tysiącami czołgów w aktywnej służbie i rezerwie strategicznej, jednak wojna zweryfikowała zarówno jakość, jak i realną dostępność tego sprzętu. Szacowało się, że Rosja dysponowała 2700–3300 czołgami w jednostkach aktywnych (głównie zmodernizowanymi T-72B3, T-80BVM i około 280 T-90) oraz nawet 8500 kolejnymi w magazynach, z których większość stanowiły starsze modele, takie jak T-62, T-54/55 czy T-64. Początkowe miesiące wojny przyniosły ogromne straty – według danych WarSpotting ponad 1300 czołgów do końca 2022 roku, z czego znaczna część w pierwszych miesiącach – co wywołało spekulacje o szybkim wyczerpaniu zasobów. Rosja zaczęła jednak intensywnie restaurować sprzęt z magazynów, najpierw nowocześniejsze typy, a następnie coraz starsze, w tym T-62 i nawet T-55. Zakłady naprawcze pracowały na pełnych obrotach, choć napotykały wąskie gardła związane z ograniczeniami produkcyjnymi i stanem technicznym pojazdów przechowywanych często na otwartym powietrzu na Syberii.

Ale analitycy wskazują, że tempo produkcji nie jest w stanie w pełni zrekompensować ponoszonych strat. Straty szacowane na ok. 100 czołgów miesięcznie wskazują, że obecne tempo modernizacji może okazać się niewystarczające, nawet jeśli intensywność walk pancernych spadnie. Analizy z czerwca 2024 roku sugerowały, że przy ówczesnym tempie strat realne możliwości rosyjskich sił pancernych mogą się wyczerpać latem 2026 roku, gdy liczba sprawnych maszyn spadnie poniżej krytycznego progu 3 tysięcy sztuk. Do połowy 2026 roku zapasy osiągnęły już bardzo niski poziom (około 2000 czołgów i 9650 innych pojazdów opancerzonych, głównie starych), ale zakłady naprawcze nadal dostarczają tysiące odnowionych maszyn rocznie.

Według analizy Military Watch Magazine z czerwca na podstawie zdjęć satelitarnych rezerwy czołgów Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej uległy niemal całkowitemu wyczerpaniu po ponad czterech latach intensywnych działań wojennych na Ukrainie oraz rozbudowie jednostek pancernych na froncie. Obecnie w dziewięciu zidentyfikowanych magazynach pozostało zaledwie 2088 czołgów różnych typów, w tym T-54/55, T-62, T-64, T-72 i T-80, przy czym są to już głównie pojazdy w najgorszym stanie technicznym, ponieważ te lepiej zachowane wycofano z rezerw wcześniej. Jednocześnie rosyjskie siły zwiększyły liczbę czołgów w jednostkach liniowych z około 3 tysięcy na początku wojny do ponad 4 tysięcy obecnie. Produkcja nowych czołgów wzrosła z 90–110 sztuk rocznie w latach 2020–2021 do 280–300 w 2024 roku, co jednak nadal znacznie odbiega od poziomu strat ponoszonych na Ukrainie i od sowieckich zdolności produkcyjnych z lat 80. Według autorów analizy w Military Watch Magazine istnieje prawdopodobieństwo, że w obliczu pogłębiających się niedoborów Rosja może sięgnąć po czołgi północnokoreańskie, takie jak Chonma 20 o zbliżonych możliwościach do T-90M, albo starsze modele z rezerw Korei Północnej. Prognozy wskazują, że produkcja T-90 ma stopniowo rosnąć, osiągając łącznie 1000 nowych czołgów do połowy 2028 roku i 3000 do połowy 2035 roku, co wymagałoby skutecznego zarządzania niedoborami w okresie przejściowym.