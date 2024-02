"Przewaga Ukrainy w powietrzu jest niezbędna do przeciwdziałania rosyjskiej agresji" - dodała minister.

Jak przekazano w oświadczeniu dodatkowe 6 samolotów F-16 dla Ukrainy, było możliwe, ponieważ planowana sprzedaż tych samolotów prywatnemu operatorowi samolotów wojskowych Draken International została anulowana, co pozwoliło rządowi na złożenie dodatkowego zobowiązania wobec Kijowa.

Ollongren powiedział wcześniej, że plan zakładał wysłanie pierwszych F-16 na Ukrainę w tym roku, po zakończeniu szkolenia pilotów w ośrodku w Rumunii.

Wcześniej, w grudniu 2023 r., premier Holandii Mark Rutte mówił o 18 samolotach tego typu. "Dostawy F-16 to jedno z najważniejszych zobowiązań dotyczących wsparcia wojskowego dla Ukrainy” – mówił w grudniu Rutte, zaznaczając jednocześnie, że zanim samoloty będą mogły zostać faktycznie dostarczone, należy spełnić szereg kryteriów, takich jak wymagania dotyczące personelu i infrastruktury.

Holandia posiada w służbie 42 samoloty F-16, ale już ich nie potrzebuje, ponieważ kraj przechodzi na znacznie nowocześniejsze F-35.

Dania, Norwegia i Belgia również zobowiązały się dostarczyć Ukrainie część samolotów F-16. W połowie sierpnia 2023 roku, Dania zobowiązała się przekazać Ukrainie 19 samolotów F-16, przy czym pierwsza partia 6 samolotów ma zostać dostarczona wiosną 2024 roku, a reszta do 2025 roku.

Minister obrony Belgii obiecał kilka samolotów, które prawdopodobnie przybędą do kraju w 2025 roku. Z kolei według norweskich deklaracji, Norwegia planuje wysłać od pięciu do dziesięciu samolotów.

Pod koniec stycznia bieżącego roku, francuska gazeta Lindependant informowała, że ukraińscy piloci mają zostać przeszkoleni we Francji do latania na F-16. Informacja ta została potwierdzona na ostatnim spotkaniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy, które zorganizował sekretarz obrony USA Lloyd J. Austin III. We wrześniu ubiegłego roku Wołodymyr Zełenski ogłosił, że osiągnięto bardzo ważne porozumienie z Francją w tej sprawie, nie podając jednak żadnych szczegółów.

Według informacji francuskiej gazety, 120 Baza Sił Powietrznych w Cazaux w Gironde zorganizuje od lutego specjalny kurs szkoleniowy dla ukraińskich pilotów i ewentualnie mechaników. Według portalu Lignes de défense, w latach 2024-2025 będzie tam 25 pracowników. Piloci będą tam korzystać z samolotów Dassault/Dornier Alpha Jet na niektórych etapach szkolenia, które nie są już używane do szkolenia francuskich pilotów myśliwców, ale które siły powietrzne nadal przechowują.