Zgodnie z komunikatem prasowym, zaplanowany wcześniej na ten cel budżet 150 mln euro, którego część pochodziła ze środków NATO, został już całkowicie wyczerpany. Dlatego ministerstwo wystąpiło o wyasygnowanie kolejnych 50 mln euro. Dzięki temu będzie możliwe zawarcie kolejnych 14 kontraktów, oraz ukończenie realizacji i sfinansowanie 90 już zawartych umów.

Inwestycje związane są z przystosowaniem do nowych myśliwców F-16 głównej bazy bułgarskiego lotnictwa, czyli 3. Bazy Lotniczej Graf Ignatiewo, leżącej kilkanaście kilometrów na północ od Płowdiw. Obecnie stacjonuje tam ostatnie 11 myśliwców MiG-29 bułgarskiego lotnictwa, z których nieliczne są jeszcze zdatne do lotów. Dlatego W Graf Ignatiewo stacjonują też rotacyjnie myśliwce NATO, podobnie jak w krajach bałtyckich. Aby to było możliwe, to znaczy, aby sojusznicze samoloty mogły chronić przestrzeń powietrzną kraju, Bułgaria musiała zmienić konstytucję. Jest to rozwiązanie tymczasowe, do czasu osiągnięcia gotowości przez nowe maszyny.

Bułgaria zamówiła w 2019 roku, jako drugi po Słowacki kraj w Europie, najnowszą wersję myśliwca F-16 oznaczoną jako Block 70. Wówczas zakontraktowano osiem maszyny, a kolejnych osiem zamówiono w 2022 roku. Ze względu na COVID i inne problemy, związane m.in. z przeniesieniem linii poprodukcyjnej F-16 do Greenville, spowodowały dwuletnie opóźnienie dostaw. Obecnie siedem z ośmiu samolotów pierwszej transzy jest w różnych fazach prac na linii produkcyjnej. Pierwszy Bułgarski F-16 Block 70 ma wznieść się w powietrze w połowie bieżącego roku. Dostawy do kraju mają rozpocząć się na początku roku 2025. Dlatego sprawą pilną jest dostosowanie bazy do ich eksploatacji.

Modernizacja lotniska Graf Ignatiewo związana jest nie tylko z remontami nawierzchni czy hangarów, ale przede wszystkim przygotowaniem infrastruktury stałej, niezbędnej do eksploatacji zachodniego sprzętu. Zbudować trzeba również instalacje przeznaczone do szkolenia personelu, obsługi systemów komputerowych samolotów oaz odprawy przed i po misji. Wszystko to powinno zapewnić możliwość działania nowych maszyn i szkolenia personelu, aby jak najszybciej osiągnąć gotowość operacyjną.

Jak informuj szef Sztabu Generalnego Bułgarii gen. Eftim Eftimow, szkolenie 32 pilotów oraz 84 inżynierów i techników naziemnych przebiega pełną parą. Pierwsze maszyny odebrane od producenta posłużą do szkolenia pilotów w USA. Natomiast cała ósemka samolotów zamówionych w 2019 roku zostanie dostarczona do Bułgarii w 2025 roku.