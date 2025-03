Umierow: Wojska ukraińskie nie są okrążone w obwodzie kurskim

Spis treści

Planowane przesunięcie, a nie okrążenie

„Nasze siły nadal prowadzą działania obronne i kontrolują znaczną liczbę kilometrów terytorium wroga. W celu utrzymania pewnego poziomu gotowości naszych wojsk, przeprowadziliśmy planowane przesunięcie na bardziej korzystne linie obrony, ale na tym etapie żadna jednostka sił obronnych nie jest otoczona, a oświadczenia o tysiącach ukraińskich żołnierzy, którzy są okrążeni, nie są prawdziwe” – oświadczył Umierow. Minister podkreślił, że działania te miały na celu wzmocnienie pozycji obronnych Ukrainy.

Propaganda i kontynuacja działań

Umierow nazwał doniesienia o okrążeniu wojsk ukraińskich propagandą. Zapowiedział również kontynuację działań na terytorium przeciwnika, aby zapobiec jego wkroczeniu na terytorium Ukrainy – podała agencja Interfax-Ukraina.

Zełenski potwierdza brak okrążenia, ale ostrzega przed rosyjskimi działaniami

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził słowa Umierowa, zapewniając, że wojska ukraińskie nie zostały okrążone w obwodzie kurskim. Jednocześnie ostrzegł przed gromadzeniem sił rosyjskich, które mogą świadczyć o planowanym ataku na obwód sumski.

ISW: Brak dowodów na okrążenie wojsk ukraińskich w obwodzie kurskim

Również Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w swoim najnowszym raporcie zaprzecza doniesieniom o okrążeniu wojsk ukraińskich w obwodzie kurskim. Think tank twierdzi, że nie ma dowodów geolokalizacyjnych potwierdzających te informacje, rozpowszechniane zarówno przez prezydenta Rosji Władimira Putina, jak i prezydenta USA Donalda Trumpa. ISW sugeruje, że Putin wykorzystał te doniesienia, aby odwrócić uwagę od odrzucenia propozycji rozejmu.

„ISW nie zaobserwował żadnych dowodów geolokalizacyjnych wskazujących na to, że siły rosyjskie okrążyły znaczącą liczbę sił ukraińskich w obwodzie kurskim lub w innym miejscu wzdłuż linii frontu w Ukrainie” – stwierdza ISW w swoim raporcie. Oświadczenie to stoi w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami Putina i Trumpa. „W czwartek Putin powiedział, że ukraińskie siły znajdują się w pełnej izolacji w obwodzie kurskim. Prezydent USA Donald Trump, nie podając szczegółów, stwierdził, że tysiące ukraińskich żołnierzy zostały "całkowicie okrążone" przez rosyjskie wojska w obwodzie kurskim.”

Putin odrzuca propozycje rozejmu

ISW sugeruje, że Putin wykorzystał doniesienia o okrążeniu wojsk ukraińskich, aby odwrócić uwagę od odrzucenia przez Rosję amerykańsko-ukraińskiej propozycji zawieszenia broni. „Putin próbuje zaprezentować się jako rozsądny i miłosierny przywódca, z którym prezydent Trump może nawiązać współpracę, a także wypracować nową narrację, aby odwrócić uwagę od decyzji o odrzuceniu amerykańsko-ukraińskiej propozycji zawieszenia broni z 13 marca” – napisał Instytut.

Zełenski mianował nowego szefa Sztabu Generalnego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował w niedzielę (16 marca) nowego szefa Sztabu Generalnego, którym został generał brygady Andrij Hnatow. Zastąpił on na tym stanowisku generała dywizji Anatolija Barhyłewycza – poinformował minister obrony Rustem Umierow.

„Dziś, na mój wniosek, prezydent Ukrainy mianował generała majora Andrija Wiktorowycza Hnatowa na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy” – powiadomił minister na Facebooku.

Wyjaśnił, że Hnatow, który był dotychczas zastępcą szefa Sztabu Generalnego, ma ponad 27 lat doświadczenia wojskowego, dowodził brygadą piechoty morskiej, wojskami dowództwa operacyjnego Wschód oraz Siłami Połączonymi Sił Zbrojnych Ukrainy.

Generał Barhyłewycz decyzją prezydenta został mianowany na stanowisko Inspektora Generalnego Ministerstwa Obrony Ukrainy.

„Kontynuujemy reformę armii. Konsekwentnie zmieniamy Siły Zbrojne Ukrainy, aby poprawić ich możliwości bojowe. W tym celu zmieniamy system dowodzenia i wprowadzamy jasne standardy” – podkreślił Umierow.

Ofensywa ukraińska w obwodzie kurskim

Wojska ukraińskie wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Celem tej ofensywy miało być m.in. zmuszenie Rosjan do przerzucenia części sił z Donbasu do obwodu kurskiego. „Wojska ukraińskie, nieoczekiwanie dla Rosji, wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy.”

