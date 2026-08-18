Ukraiński wywiad: Korea Północna szykuje znaczny kontyngent wojskowy dla Rosji

Ukraiński wywiad alarmuje: Korea Północna szykuje znaczący kontyngent wojskowy dla Rosji, mogący wpłynąć na przebieg konfliktu.

Nawet 50 tysięcy żołnierzy z Pjongjangu ma wzmocnić obronę rosyjskich granic i strategicznych obiektów.

Czy ich obecność oznacza bezpośrednie zaangażowanie w walki na Ukrainie?

Północnokoreańscy żołnierze już w Rosji?

Według danych HUR z sierpnia 2026 r., uzyskanych przez BBC, w Rosji stacjonuje już około 8,5 tys. północnokoreańskich żołnierzy. Są oni zorganizowani w cztery brygady w ramach rosyjskich struktur wojskowych. Ukraiński wywiad zaznacza, że obecne siły nie biorą udziału w walkach na ukraińskim froncie, a ich głównym zadaniem jest ochrona rosyjskich granic państwowych. Średnia wieku tych żołnierzy to około 30 lat, a kontyngent podlega stałej rotacji. Łączna liczba żołnierzy z Pjongjangu, którzy dotychczas byli zaangażowani w tę operację, wynosiła od 23 do 25 tys.

Nowy kontyngent wojskowy i jego zadania

Wadym Skibicki przekazał, że Korea Północna przygotowuje się do wysłania do Rosji „kolejnego dużego kontyngentu wojskowego”. Jak wyjaśnił wiceszef HUR, „Dzisiaj według naszych informacji na terytorium Federacji Rosyjskiej może być rozmieszczonych od 30 do 50 tys. północnokoreańskich żołnierzy”. Głównym zadaniem tych sił ma być obrona terytorium Rosji, co wiąże się z koniecznością zapewnienia wsparcia logistycznego, przygotowania kluczowych obiektów wojskowych oraz przeprowadzenia skomplikowanych prac inżynieryjnych.

Skibicki podkreślił, że Ukraina nie posiada żadnych dokumentów ani planów Federacji Rosyjskiej dotyczących rozmieszczenia tych jednostek na terytorium Ukrainy. „Bo co to właściwie oznacza? To rzeczywisty udział państwa trzeciego w wojnie toczonej na naszym terytorium” – zaznaczył. Taki scenariusz, gdyby doszło do bezpośredniego zaangażowania na froncie, miałby poważne konsekwencje międzynarodowe. Wiceszef HUR dodał, że pojawienie się północnokoreańskich wojsk na ukraińskim froncie mogłoby pozwolić Pjongjangowi na zdobycie cennego doświadczenia bojowego, między innymi w zakresie wykorzystywania nowoczesnych dronów w warunkach rzeczywistego konfliktu. To doświadczenie mogłoby następnie zostać wykorzystane do dalszego rozwoju własnych zdolności militarnych.

Współpraca Rosji z Koreą Północną na tle wojny w Ukrainie

Partnerstwo na linii Rosja-Korea Północna uległo znacznemu nasileniu w ciągu trwającej od ponad czterech lat pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Moskwa i Pjongjang zacieśniły współpracę w wielu obszarach, co, zdaniem Wadyma Skibickiego, już zaowocowało ulepszeniem technologii produkcji rakiet balistycznych w Korei Północnej. Jest to niepokojący rozwój sytuacji, mający wpływ na globalne bezpieczeństwo. Od 2022 r. Korea Północna wspierała Rosję na różne sposoby, dostarczając znaczące ilości rakiet balistycznych i pocisków artyleryjskich, które były wykorzystywane na froncie ukraińskim.

W latach 2024-2025 tysiące jej żołnierzy miało również brać udział w walkach po stronie rosyjskiej podczas ukraińskiej operacji wojskowej w obwodzie kurskim w Rosji, co stanowiło bezpośrednie zaangażowanie w konflikt. Na początku sierpnia br. agencja Reutera, powołując się na informacje HUR, informowała również, że Korea Północna rozpoczęła rozmieszczanie na terytorium Rosji jednostki rakietowej przeznaczonej do ataków balistycznych na Ukrainę. Ta jednostka mogła być wyposażona w 120 rakiet balistycznych i sześć wyrzutni, co świadczy o rosnącym zaangażowaniu Pjongjangu w konflikt i jego potencjalnie dalekosiężnych konsekwencjach.