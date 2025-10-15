Ukraińska delegacja w USA. Spotkania z gigantami zbrojeniowymi i nadzieja na Tomahawki

Delegacja ukraińska, w skład której weszli także premierka Julia Swyrydenko, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow oraz pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Serhij Kysłycia, spotkała się z czołowymi amerykańskimi producentami uzbrojenia. Jak poinformował Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy, na komunikatorze Telegram:

„Wraz z premierką Julią Swyrydenko, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustemem Umierowem, pierwszym wiceministrem spraw zagranicznych Serhijem Kysłycią i naszą ambasadorką w USA Olgą Stefaniszyną spotkaliśmy się z przedstawicielami Lockheed Martin i Raytheon”.

Spotkania te mają na celu dalsze rozwijanie współpracy w zakresie technologii wojskowych. Jermak zaznaczył, że technologie Lockheed Martin, takie jak F-16 i nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej, „chronią ukraińskie niebo, a ich rozwiązania ofensywne niezawodnie wspierają nasze siły na froncie”.

Tomahawki: Środek odstraszający?

Szczególną uwagę podczas rozmów poświęcono możliwości pozyskania pocisków manewrujących Tomahawk, produkowanych przez firmę Raytheon. Ambasadorka Ukrainy w USA, Olha Stefaniszyna, wyraziła przekonanie, że te dalekosiężne pociski mogą odegrać kluczową rolę w obronie kraju.

„Jeśli chodzi o ewentualną dostawę pocisków Tomahawk do Ukrainy, to te dalekosiężne rakiety mogą zmniejszyć zagrożenie masowymi atakami powietrznymi, celując w krytycznie ważne obiekty wojskowe na terytorium Rosji. Pokazanie zdolności do niszczenia infrastruktury wojskowej jest również potężnym środkiem odstraszającym” – podkreśliła Stefaniszyna na Telegramie.

Możliwe przekazanie Tomahawków budzi duże emocje i jest przedmiotem intensywnych spekulacji. Dziennik „Financial Times” informował, że Stany Zjednoczone mogą dostarczyć Ukrainie od 20 do 50 tych pocisków, choć ich wpływ na dynamikę wojny może być ograniczony.

Stanowisko USA i Rosji

Dyskusje na temat dostaw Tomahawków toczą się na najwyższych szczeblach. Portal Axios doniósł, że prezydenci USA i Ukrainy, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski, mieli rozmawiać w Białym Domu o tym, jaka broń powinna zostać przekazana Ukrainie.

Prezydent Trump oświadczył, że zanim podejmie decyzję w sprawie Tomahawków, zamierza porozmawiać z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Stwierdził, że zamierza przekazać Putinowi, iż jeśli wojna nie zostanie zakończona, rakiety zostaną udostępnione Ukrainie.

W odpowiedzi na te doniesienia, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla telewizji Fox News zapewnił, że ewentualne pociski, które Ukraina otrzyma, będą wykorzystywane „jedynie do atakowania celów wojskowych w Rosji”. Podkreślił: „To jest różnica między nami a Rosją”. Rosja z kolei zapowiedziała „ostrą odpowiedź”, jeśli dojdzie do przekazania Ukrainie amerykańskich rakiet manewrujących.

Rozwój partnerstwa strategicznego

Olha Stefaniszyna podkreśliła, że po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji, wsparcie Stanów Zjednoczonych było kluczowe dla przetrwania Ukrainy. Obecnie stosunki ukraińsko-amerykańskie „przekształciły się w szerokie partnerstwo strategiczne, obejmujące konkretne instrumenty gospodarcze i bezpieczeństwa”. Spotkania w USA są kolejnym krokiem w zacieśnianiu tych relacji i poszukiwaniu skutecznych rozwiązań dla obrony Ukrainy przed rosyjską agresją.

Krótka charakterystyka pocisków Tomahawk: Co oferują?

Tomahawki to zaawansowane pociski manewrujące, które stanowią kluczowy element uzbrojenia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Ich główne przeznaczenie to ataki na cele znajdujące się w głębi lądu. Mogą być wystrzeliwane z okrętów nawodnych lub podwodnych, co zapewnia dużą elastyczność w ich użyciu. Istnieje również możliwość odpalania ich z wyrzutni lądowych. Tomahawki charakteryzują się imponującym zasięgiem, który może wynosić do 1800 km. Dzięki temu są w stanie razić cele położone daleko za linią frontu.

Dodatkowo są to pociski o wysokiej precyzji, co minimalizuje ryzyko strat ubocznych i pozwala na skuteczne uderzanie w konkretne cele strategiczne. Istnieje kilka wersji Tomahawków, w tym: TLAM (Tomahawk Land Attack Missile) przeznaczone do ataków na cele lądowe, TASOM (Tomahawk Anti-Ship Missile), czyli wersje przeciwokrętowe. Tomahawki mogą być wyposażone w różne typy głowic bojowych, w zależności od przeznaczenia misji, w tym głowice konwencjonalne o dużej sile rażenia.