Kijów zamierza wydać w 2024 r. 1,5 mld USD na uzbrojenie i sprzęt wojskowy

PAP 17:43 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ukraina chce zwiększyć do 1,5 mld USD wydatki na uzbrojenie i wyposażenie wojskowe w 2024 r., by wzmocnić powstający w kraju przemysł zbrojeniowy – poinformował w sobotę (30 września), premier Denys Szmyhal. Mimo, że wskutek rosyjskich ataków ucierpiało 37 przedsiębiorstw zbrojeniowych, co miesiąc zwiększana jest produkcja – podkreślił szef ukraińskiego rządu – podczas Międzynarodowego Forum Przemysłu Obronnego w Kijowie.

i Autor: pixabay.com