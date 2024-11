Ukraina otrzyma miny przeciwpiechotne. Biden wydał zgodę na przekazanie

Prezydent Joe Biden zezwolił na przekazanie Ukrainie min przeciwpiechotnych, ma to wzmocnić obronę tego kraju przed rosyjskimi atakami, poinformował we wtorek (17 listopada) „Washington Post”. Poza tym Pentagon zamierza wkrótce ogłosić kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości co najmniej 275 mln dol. - podała agencja AP powołując się na anonimowego urzędnika Pentagonu.

i Autor: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook Saperzy na Ukrainie