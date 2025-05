Trump: „Zupełnie zwariował!”. Putin igra z ogniem?

Spis treści

Trump ostrzega Putina: "Igra z ogniem!"

Donald Trump nie przebierał w słowach, komentując działania Władimira Putina na Ukrainie. W swoich wpisach na Truth Social, Trump wyraził przekonanie, że Putin nie docenia jego roli w powstrzymywaniu negatywnych scenariuszy dla Rosji.

Trump napisał:

"Władimir Putin nie zdaje sobie sprawy, że gdyby nie ja, Rosji już by się wiele złego przytrafiło, i to NAPRAWDĘ ZŁEGO. Igra z ogniem!"

Putin "zupełnie zwariował"? Ostre słowa po atakach na Ukrainę

Reakcja Trumpa nastąpiła po zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę, w tym po ataku z użyciem niemal 300 dronów. Trump nie szczędził gorzkich słów pod adresem Putina, sugerując, że jego działania są irracjonalne i prowadzą do niepotrzebnej śmierci.

Trump stwierdził:

"Zupełnie zwariował! Niepotrzebnie zabija wielu ludzi, i nie mówię tylko o żołnierzach. Pociski i drony są wystrzeliwane na miasta na Ukrainie bez żadnego powodu."

Czy Putin dąży do przejęcia całej Ukrainy? Trump prognozuje upadek Rosji

Trump wyraził obawę, że Putin dąży do przejęcia kontroli nad całą Ukrainą, a nie tylko jej częścią. Prezydent USA ostrzegł, że taki scenariusz może doprowadzić do upadku Rosji.

Trump napisał:

"Zawsze mówiłem, że chce CAŁEJ Ukrainy, a nie tylko jej części, i może to się sprawdza, ale jeśli to zrobi, doprowadzi to do upadku Rosji!"

Kellogg zbeształ Miedwiediewa

Gen. Keith Kellogg, specjalny wysłannik USA na Ukrainę 28 maja zbeształ Dmitrija Miedwiediewa za podsycanie obaw przed trzecią wojną światową po tym, jak Trump ostrzegł prezydenta Władimira Putina, że „igra z ogniem” w sprawie Ukrainy.

Dmitrij Miedwiediew napisał na platformie X: „Jeśli chodzi o słowa Trumpa o tym, że Putin 'igra z ogniem' i że 'naprawdę złe rzeczy' dzieją się w Rosji. Wiem tylko o jednej NAPRAWDĘ ZŁEJ rzeczy - III wojnie światowej. Mam nadzieję, że Trump to rozumie!” napisał Miedwiediew w języku angielskim na platformie.

Wysłannik USA Kellogg zacytował post Miedwiediewa i powiedział, że jest on lekkomyślny.„Podsycanie obaw przed III wojną światową jest niefortunnym, lekkomyślnym komentarzem... i nie przystoi światowemu mocarstwu” - napisał Kellogg na X. Dodajac: „Prezydent Trump pracuje nad powstrzymaniem tej wojny i zakończeniem zabijania. Czekamy na otrzymanie Memorandum od Rosji, które obiecałeś tydzień temu. Wstrzymajcie ogień teraz”

Obrona powietrzna Rosji aktywna na tej nocy

Rosyjska obrona powietrzna zniszczyła lub przechwyciła 112 ukraińskich dronów w ciągu trzech godzin, większość z nich nad regionami centralnymi lub południowymi, poinformował w środę na podstawie komunikatu rosyjskiego ministerstwa obrony.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin powiedział, że sześć ukraińskich dronów zostało unieszkodliwionych podczas lotu w kierunku stolicy Rosji. Ekipy ratownicze badają ich fragmenty na ziemi - dodał.

Kongres naciska na Trumpa: Nowe sankcje na Rosję w drodze?

Komentarze Trumpa zbiegają się z rosnącą presją w Kongresie na nałożenie nowych sankcji na Rosję. Pod projektem ustawy nakładającej restrykcje na rosyjski sektor bankowy i energetyczny, a także wprowadzenia 500-proc. ceł na towary z krajów kupujących surowce od Rosji, podpisało się już 81 ze 100 senatorów.

Republikańscy senatorzy uważają, że Władimir Putin "ogrywa" prezydenta i symuluje chęć do rozmów. Sekretarz stanu Marco Rubio zapewnił, że administracja Trumpa wesprze tę ustawę, jeśli nie dojdzie do postępu w negocjacjach pokojowych.

Według doniesień medialnych, Donald Trump może ogłosić nowe sankcje wobec Rosji już w tym tygodniu.

Kijów przekazał USA propozycje pokojowe

We wtorek (27 maja) w telewizji Fox News gen. Keith Kellogg, specjalny wysłannik USA na Ukrainę poinformował, że Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym swoje propozycje dotyczące osiągnięcia pokoju. Teraz USA czekają na plan pokojowy od Rosji. Kiedy Stany Zjednoczone otrzymają propozycje od obu stron, będą mogły je porównać i zorganizować następne spotkanie poświęcone rozmowom pokojowym.

Według gen. Kellogga, USA chcą zorganizować spotkanie poświęcone rozmowom pokojowym w Watykanie, jednak Rosja nie wyraziła na to zgody. W związku z tym, kolejna runda rozmów może odbyć się w Genewie.

Kellogg powiedział: "Chcielibyśmy zorganizować je w Watykanie, tak miało być, ale Rosjanie nie chcieli tam jechać". W Genewie może dojść do spotkania trzech liderów: USA, Ukrainy i Rosji. Przywódcy "wypracowaliby tam wszystko i podpisaliby jakiś dokument, by zakończyć tę wojnę" - dodał Kellogg. Keith Kellogg ocenił, że Donald Trump jest "jedyną osobą", która może wynegocjować pokój w Ukrainie. Opowiedział się też za dalszymi naciskami na prezydenta Rosji Władimira Putina, by zasiadł przy stole negocjacyjnym.