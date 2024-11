Spis treści

Rozmowa Scholza z Putinem

Scholz wezwał też Putina do wycofania wojsk z terenów Ukrainy – podała agencja DPA. Kanclerz potwierdził, że Niemcy są zdeterminowane do dalszego wspierania Ukrainy w obronie przed rosyjską agresją tak długo, jak będzie to konieczne.

Kanclerz dał też Putinowi do zrozumienia, że udział północnokoreańskich żołnierzy w walkach przeciwko Ukrainie stanowi poważną eskalację i rozszerzenie konfliktu.

Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit podkreślił też, że Scholz rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w środę oraz że zamierza ponownie się z nim skontaktować po rozmowie z Putinem.

Zełenski ostrzegł w piątek Scholza przed rozmową z Putinem, podkreślając, że kontakt polityków ograniczyłby izolację prezydenta Rosji i utrzymałby wojnę – podała agencja Reutera, powołując się na źródło w biurze prezydenta Ukrainy.

Agencja zwróciła uwagę, że z powodu niedoboru kadry wojskowej i sprzętu Ukraina zmaga się obecnie z trudną sytuacją na froncie. Z kolei wojska rosyjskie posuwają się naprzód.

Niemcy należą do największych – po USA – sponsorów finansowych i dostawców broni dla Ukrainy. Jednak po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich dalsza pomoc dla Kijowa wydaje się niepewna – napisał Reuters.

W obliczu rozpadu niemieckiej koalicji rządowej Scholz przygotowuje się do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Kwestia dalszego wsparcia Niemiec dla Ukrainy może być istotnym tematem w kampanii.

Tusk poinformowany o rozmowie

Premier Donald Tusk przekazał, że rozmawiał z kanclerzem Niemiec OIafem Scholzem, który zdał mu relację z rozmowy z Władimirem Putinem. Z satysfakcją przyjąłem informację, że kanclerz nie tylko jednoznacznie potępił rosyjską agresję, ale powtórzył polskie stanowisko: nic o Ukrainie bez Ukrainy - podkreślił premier.

W piątek po południu polski premier przekazał we wpisie na portalu X (Twitterze), że rozmawiał z kanclerzem Niemiec. "Przed chwilą odebrałem telefon od kanclerza Scholza, który zdał mi relację z rozmowy z W. Putinem. Z satysfakcją przyjąłem informację, że kanclerz nie tylko jednoznacznie potępił rosyjską agresję, ale że powtórzył polskie stanowisko: nic o Ukrainie bez Ukrainy" - napisał.

