Sargan-3000 zniszczył rosyjską jednostkę bezzałogową na Morzu Czarnym

Starcie po wykryciu rosyjskiej jednostki

Ukraiński wywiad wojskowy miał wykryć rosyjską bezzałogową jednostkę nawodną, po czym do działania skierowano Sargana-3000 ukraińskiej Marynarki Wojennej. Ukraiński system rozpoczął ostrzał z odległości około 1 km. Rosyjska jednostka podjęła próbę oddalenia się, lecz została uszkodzona, a następnie ostrzelana z małej odległości.

Z opublikowanego nagrania ma wynikać, że jednym z pierwszych celów były anteny łączności radiowej rosyjskiej jednostki. Materiał nie pozwala jednak niezależnie ustalić zarówno rzeczywistego celu takiego ostrzału, jak i pełnego przebiegu starcia. Rosyjski bezzałogowiec otrzymał wielokrotne trafienia, a następnie zatonął.

"Pierwsze w historii" według ukraińskiej strony

Ukraińska Marynarka Wojenna określają zdarzenie jako pierwsze starcie bezzałogowych jednostek nawodnych.

Znaczenie wydarzenia polega na samym sposobie użycia systemu. Sargan-3000 nie został według relacji wykorzystany przeciw okrętowi załogowemu, obiektowi portowemu ani infrastrukturze przybrzeżnej, lecz do bezpośredniego zwalczania innej bezzałogowej jednostki nawodnej.

Rosyjska jednostka mogła być przeznaczona do ataku na porty Wielkiej Odessy lub przeciwko żegludze handlowej na Morzu Czarnym.

Sargan-3000 w ukraińskiej Marynarce Wojennej

Sargan-3000 jest ukraińskim wielozadaniowym bezzałogowym systemem uderzeniowym przeznaczonym do działań na morzu. Іystem został oficjalnie przyjęty do służby w ukraińskiej Marynarce Wojennej w kwietniu 2026 roku.

Portal podaje, że Sargan-3000 ma zasięg operacyjny do 1600 km, osiąga prędkość od 40 do 55 węzłów i może przenosić ładunek użyteczny o masie do 450 kg.

W lipcu ukraińskie siły morskie miały użyć Sargana-3000 do zatopienia w pobliżu Noworosyjska rosyjskiego okrętu patrolowego proj. 22460 "Izumrud", a także bezzałogowiec tego typu miał zostać znaleziony w porcie w rumuńskiej Konstancy.