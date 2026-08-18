Kreml zbiera haracz na wojnę z Ukrainą. Już 400 mld rubli wpłacili Rosyjscy oligarchowie

Rosyjski budżet, pogrążony w rekordowym deficycie, szuka ratunku w nietypowych źródłach.

Oligarchowie, pod presją Kremla, przekazali już miliardy rubli na państwowe potrzeby, w tym na finansowanie wojny.

Te "dobrowolne darowizny" wzrosły gwałtownie po wiosennych spotkaniach z władzą, ujawniając mechanizm wymuszonego wsparcia.

Dowiedz się, jak ta taktyka drenuje najbogatszych i jakie konsekwencje ma dla gospodarki wojennej Rosji.

Jak informuje rosyjski dziennik „Wiedomosti”, kwota ta w ciągu zaledwie siedmiu i pół miesiąca 2026 roku przekroczyła już o połowę całą sumę podobnych wpłat odnotowanych przez cały poprzedni rok. To wyraźny sygnał, że Kreml coraz głębiej sięga po zasoby prywatnego kapitału, by załatać rosnącą lukę w państwowej kasie. W kraju takim jak Rosja, opartym na układach, korupcji i kleptokracji, związki między biznesem a władzą są nie tyle normalne, są niezbędne dla uzyskania wysokiego statusu.

Fala „dobrowolnych” wpłat po wiosennym spotkaniu z władzą

Źródłem tych wpływów są, jak podkreśla rosyjska prasa, masowe „dobrowolne” wpłaty rosyjskich oligarchów, oficjalnie deklarowane jako pokrycie deficytu budżetowego. Główny strumień pieniędzy zaczął płynąć po wiosennym spotkaniu rosyjskich przedsiębiorców z kierownictwem państwa – co oczywiście nie jest przypadkiem. To był moment, po którym biznesmani zaczęli przekazywać środki w tempie znacząco przewyższającym wcześniejsze deklaracje. Z pewnością zostali do tego odpowiednio „zmotywowani”. Nikt nie chce się dowiedzieć, co się stanie, jeśli jego zaangażowanie w dobro kraju zostanie uznane przez Kreml za niedostateczne.

Tą silną motywację widać w dynamice wzrostu wpłat. W pierwszym kwartale roku wynosiły one zaledwie 15,6 mld rubli (około 172 mln USD). W kwietniu suma skokowo wzrosła dziesięciokrotnie, osiągając 159,7 mld rubli (1,76 mld USD), a w maju 232,3 mld rubli (2,56 mld USD). W lipcu i sierpniu tempo wpłat nadal rosło. Tymczasem w ubiegłym roku zakładano, że z tego źródła, przez cały 2026 rok rosyjski budżet uzyska około 300 mld rubli (3,3 mld USD). Jak widać, cel ten został już znacząco przekroczony w maju.

Wojna i sankcje drenują rosyjskie finanse

Napływ pieniędzy od oligarchów zbiega się w czasie z gwałtownie rosnącym deficytem budżetowym Federacji Rosyjskiej, który w okresie styczeń–lipiec 2026 roku sięgnął już 6,4 bln rubli, czyli około 71,2 mld dolarów. Skala tej dziury pokazuje, że nawet rekordowe wpłaty wielkiego biznesu – choć liczone w miliardach dolarów – stanowią tylko ułamek realnych potrzeb finansowych rosyjskiego państwa.

Piąty rok pełnoskalowej wojny, masowy ale ukryty pobór, drenujący gospodarkę z pracowników, ceny ropy i gazu, sankcje gospodarcze i ograniczone rynki zbytu, galopująca inflacja… To wszystko skutecznie drenuje rosyjską gospodarkę i budżet Federacji Rosyjskiej, coraz bardziej przyspieszając narastanie problemów.

Co to oznacza dla rosyjskiej gospodarki wojennej

Mechanizm „dobrowolnych” wpłat od oligarchów, praktykowany przez Kreml od lat, w praktyce coraz bardziej stanowi formę parapodatku egzekwowanego pod presją polityczną, a nie realnie dobrowolne wsparcie budżetu. Rosnące tempo tych transferów – w niecałe pół roku ponad dziesięciokrotny wzrost miesięcznych wpłat – sugeruje, że Kreml coraz mocniej naciska na krajowy wielki biznes. Próbuje w ten sposób amortyzować rosnące koszty wojny i pogłębiający się deficyt budżetowy. Już od dawna nie są w stanie pokryć go same wpływy podatkowe ani dochody z eksportu surowców. Jest to kolejny dowód na to, że sankcje i koszty wieloletniej wojny skutecznie uderzają w Rosję. W całe jej społeczeństwo, w tym w najbogatszych, którzy poza problemami z wjazdem do Europy, nie odczuwali ujemnych skutków imperialnej polityki swojego kraju.

Kreml znalazł się w trudnej sytuacji i bez wahania sięga do kieszeni ludzi najbogatszych. Nie tylko tych najbardziej związanych z kręgami władzy i czerpiacych największe korzyści z tych związków. Z drugiej strony, Putin uważał zawsze oligarchów i pieniądze za skuteczne narzędzia walki o władzę i jej utrzymanie, a nie cel sam w sobie.

Aby utrzymać się na szczycie, rosyjski przywódca nie zawaha się przed drenowaniem tego majątku, którego nie wytransferowano jeszcze za granicę. Państwo działające w trybie gospodarki wojennej jest w stanie rzucić na prowadzenie wojny wszelkie zasoby, a o skutkach będzie się martwić później. Taka przynajmniej zdaje się być logika Kremla.Jednak rzeczywistość coraz mocniej przypomina o tym, że zasad ekonomii nie da się naginać bezkarnie. Skutki kumulują się z czasem, wywołując efekt kuli śniegowej.