Rosja grozi Portugalii. Chodzi o śmigłowce dla Ukrainy

Ukraina cały czas otrzymuje wsparcie z wielu krajów na świecie, by powstrzymać rosyjską agresję na swój kraj. Wielu jej sojuszników poszukuje poradzieckiego lub rosyjskiego uzbrojenia, by łatwiej można było takie coś przekazać, nie mówiąc o łatwości obsługi takiego sprzętu, który jest dla Ukraińców znany. Nic więc dziwnego, że wszelkie próby pomocy dla Ukrainy zwłaszcza z krajów odległych dla Ukrainy spotykają się z niezadowoleniem Moskwy i groźbami.

W sobotę (21 września) portugalska telewizja RTP, cytując rzeczniczkę rosyjskiego MSZ Marię Zacharową, przekazała, że Kreml zagroził Portugalii odwetem za skierowanie na Ukrainę śmigłowców. Zacharowa określiła działanie Lizbony mianem "wrogiego kroku".

Stwierdziła, że "Portugalia i inne kraje UE podążają ścieżką wytyczoną przez Waszyngton", będąc "uległymi", a zarazem "nieświadomymi" konsekwencji swoich działań.

Zacharowa dodała, że Kreml już analizuje, jakie środki odwetowe zastosować, a "wszyscy dowiedzą się o ich wejściu w życie".

Według portugalskiej agencji prasowej Lusa przekazane przez rząd Portugalii na Ukrainę jako sprzęt wojskowy śmigłowce to maszyny Kamow Ka-32A11B.

Zakupione w 2006 r. od Rosji przez portugalskie MSW śmigłowce Kamow używane były w Portugalii do gaszenia pożarów przez służby podległe temu resortowi. Wielokrotnie, jak przypominają media, rosyjskie śmigłowce ulegały awariom, przez co nie nadawały się do użytku. Dodatkowo rosyjski zespół konserwacyjny, który naprawiał śmigłowce, został wydalony z powodu zarzutów latania platformami bez zezwolenia.

Z informacji ministerstwa obrony Portugalii wynika, że śmigłowce skierowane zostały na Ukrainę transportem drogowym, a ostatnia dostawa miała miejsce w pierwszej połowie września. Nie jest jasne, czy śmigłowce zostaną wykorzystane w lotach, czy też zostaną rozdysponowane na części zamienne, ale bardziej prawdopodobne wydaje się to drugie rozwiązanie.

Wprawdzie w październiku 2022 r. ówczesna szefowa ministerstwa obrony Portugalii Helena Carreiras ogłosiła, że jej resort zamierza wysłać na Ukrainę śmigłowce Kamow, ale socjalistyczny rząd premiera Antonia Costy, który pozostawał u władzy do kwietnia br., nie zdecydował się na ten krok. Według portugalskiego źródła rozmowy na temat przekazania śmigłowców przebiegały powoli, a decyzja o ich pozostawieniu w Portugalii zapadła do listopada 2023 r.

Portugalia zastąpi dostarczone Ukrainie Ka-32, amerykańskimi śmigłowcami UH-60A Black Hawk. Pierwsze dwie jednostki, będące częścią planowanej floty sześciu śmigłowców do 2026 r., są już w rękach 551. Dywizjonu „Pantery” portugalskich sił powietrznych, po wykonaniu pierwszego lotu operacyjnego w grudniu ubiegłego roku.

Śmigłowiec Ka-32 wprowadzono w 1986 roku jako cywilną wersję KA-27PS, który bazował na starszych modelach Ka-25 i Ka-27.

Ka-32A11BC, to specjalistyczny śmigłowiec poszukiwawczo-ratowniczy, który może wykonywać patrole, ewakuację medyczną, transport ładunków, wycinkę drzew i gaszenie pożarów. Śmigłowiec może być obsługiwany przez jednego pilota, a jego maksymalna masa startowa wynosi 11 000 kilogramów.

PM/PAP