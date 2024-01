Polska będzie produkować więcej amunicji i sprzętu dla Ukrainy? Minister Sikorski daje znaki

Polska była jednym z pierwszych krajów, które zaangażowały się w pomoc Ukrainie, wysyłając wsparcie w postaci uzbrojenia czy przyjmując uchodźców. Mimo tego, że w ostatnim czasie stosunki między Warszawą a Kijowem nieco się ochłodziły, to nowy Minister Spraw Zagranicznych daje, jasno do zrumienia, że wyniku problemów w USA z pakietem pomocy dla Ukrainy, to Europa musi przyjąć duży ciężar wsparcia dla Kijowa, bo jak powiedział minister Radosław Sikorski, udzielając wywiadu agencji Reuters w czasie konferencji w Davos: „sprawdzamy, jakie mamy możliwości wyprodukowania większej ilości amunicji i sprzętu, a także co jeszcze mamy w naszych magazynach". Minister podkreślił, że koszt podbicia Ukrainy przez Putina byłby znacznie większy, niż zaopatrzenie Ukrainy w skuteczną broń.

