Gdy kanclerz Niemiec Olaf Scholz postanowił wreszcie dokonać ważnej decyzji, której oczekiwała Ukraina czy inne kraje zachodnie, mówiąc, że Ukraina ma prawo używać zachodniej - tym samym również niemieckiej - broni do obrony przed Rosją, spotkał się z negatywną oceną własnego społeczeństwa.

Jak mówił 6 czerwca kanclerz: „Ukraina może wykorzystywać także broń dostarczoną jej przez nas i naszych sojuszników, zawsze w zgodzie ze zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego” - oświadczył szef rządu w Berlinie.

Jednocześnie zapewnił, że zrobi wszystko, by Niemcy nie zostały wciągnięte w rozpętaną przez Rosję wojnę. Scholz uznał za słuszne, by przy podejmowaniu podobnych decyzji o potencjalnie dalekosiężnych skutkach zadbać o dokładne ustalenia z "naszymi partnerami i sojusznikami". Obywatele mogą być pewni, że rząd "działa w tej sprawie z rozwagą i dokładnie rozważa wszelkie ryzyka" – dodał.

50 lat Panavia Tornado ILA 24

Mimo tych zapewnień decyzja kanclerza nie spotkała się z aprobatą społeczeństwa, bo jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Insa dla "Focus", 43 procent ankietowanych Niemców uważa, że zgoda na użycie niemieckiej broni przeciwko celom w Rosji była błędna. Zdaniem 38% był to słuszny krok. Dla 8% ankietowanych jest to obojętne, a kolejne osiem procent nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, a trzy procent nie chce na nie odpowiadać.

Ankietowani na pytanie, czy obawiają się, że Niemcy narażają się na ryzyko w ramach polityki bezpieczeństwa, wspierając Ukrainę, 58 procent respondentów odpowiedziało raczej tak. 28 procent respondentów odpowiedziało — raczej nie. 14 procent nie znało odpowiedzi lub nie sprecyzowało jej.

Jeśli chodzi o pomoc w postaci dostarczania broni to, 41 procent opowiada się za raczej dostarczaniem mniejszej ilości broni na Ukrainę. 24 procent chce mniej więcej takiej samej ilości jak dotychczas, podczas gdy 20 procent uważa, że raczej więcej broni jest odpowiednie. Pozostałym 15% jest to obojętne.

Niemcy nie wierzą w zwycięstwo Ukrainy

Poza tym, że Niemcy nie chcą, by Ukraina używała niemieckiej broni przeciwko celom w Rosji, czy nie chcą pomagać zbyt dużą ilością broni, to niemieckie społeczeństwo nie wierzy w zwycięstwo Ukrainy nad Rosją. Według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Insa na zlecenie magazynu Focus, ponad połowa ankietowanych - 51 procent — uważa, że Ukraina nie może wygrać wojny z Rosją, podczas gdy 20 procent uważa, że wygra. 26 procent respondentów nie znało odpowiedzi, a trzy procent nie chciało jej udzielić.

Niemcy są znacznie mniej jednoznaczni w kwestii tego, czy Ukraina powinna być gotowa na ustępstwa wobec Rosji. 38 procent jest zdania, że Ukraina powinna być gotowa na ustępstwa wobec Rosji, podczas gdy 36 procent jest przeciwnego zdania. 23 procent nie zna odpowiedzi, a cztery procent nie chce odpowiadać na to pytanie.

Jeśli Niemcy nie wierzą i nie chcą pomagać, to Putin może wygrać?

Trzeba przyznać, że mimo zapowiadanego zwrotu w polityce zagranicznej Berlina, to niemieckie społeczeństwo nadal jest zachowawcze jeśli chodzi o politykę względem Rosji i samej wojny na Ukrainie. Mimo górnolotnych haseł lub podkreślanie na każdym kroku, że Niemcy pomagają najwięcej Ukrainie, to społeczeństwo woli by jak najszybciej doszło do pokoju, może nawet kosztem terytoriów Ukrainy.

Problem w niemieckiej postawie jest taki, że jeśli Europa, jeśli Niemcy nie będą wierzyć w zwycięstwo Ukrainy, to w zasadzie Ukraina może po prostu się poddać i zdać się na łaskę Rosji. Bo bez pomocy Zachodu Ukraina przegra, i to są fakty.

W lutym opisywaliśmy sondaż przeprowadzony przez European Council on Foreign Relations (ECFR) na próbie 17 tysięcy osób z Europy, z którego wynikało, że jedynie 10% badanych uważało, że ​​konflikt na Ukrainie zakończy się zwycięstwem Kijowa. Dwa razy więcej osób spodziewa się zwycięstwa Rosji. Kolejne 37% ankietowanych stwierdziło, że konflikt zakończy się pokojowym rozwiązaniem. Co ciekawe według badania tylko 17% respondentów z Polski, Portugalii i Szwecji uważa, że Ukraina wygra.

Te wyniki i postawa Niemiec, dają bardzo jasny obraz rzeczywistości. Na razie jeszcze żyjemy w okresie, gdzie politycy kierują się jakimiś kalkulacjami i są zaangażowani w pomoc dla Ukrainy. Ale za jakiś czas za rok może dwa przyjdzie okres, że pomoc dla Ukrainy nie będzie już w modzie i wtedy Ukraina może pozostać sama sobie. Jeśli Ukraina przegra tę wojnę, to będzie to porażka nie tylko moralna Zachodu, ale także strategiczna. I Rosja odniesie nad Zachodem jedno z ważniejszych zwycięstw.