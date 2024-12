Nagła wizyta Scholza w Kijowie. Kanclerz ma ogłosić kolejne dostawy uzbrojenia

O przybyciu do ukraińskiej stolicy szef rządu RFN poinformował na platformie X. Napisał, że Ukraina może polegać na jego kraju, a jego przyjazd jest tego dowodem.

„Ukraina może na nas polegać. Mówimy to, co robimy. I robimy to, co mówimy. Aby jeszcze raz to wyjaśnić, pojechałem dzisiejszej nocy do Kijowa: pociągiem przez kraj, który od ponad 1000 dni broni się przed rosyjską wojną napastniczą” – oświadczył Scholz.

Die Ukraine kann sich auf uns verlassen. Wir sagen, was wir tun. Und wir tun, was wir sagen. Um das erneut deutlich zu machen, bin ich heute Nacht nach Kyjiw gereist: mit dem Zug durch ein Land, das sich seit über 1000 Tagen gegen den russischen Angriffskrieg verteidigt. pic.twitter.com/sAcTtkTPW3— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 2, 2024

„Niemcy pozostaną najsilniejszym wsparciem Ukrainy w Europie. Na spotkaniu z prezydentem Zełenskim ogłoszę kolejne dostawy sprzętu obronnego o wartości 650 mln euro, które zostaną zrealizowane w grudniu” – zapowiedział kanclerz.

Deutschland wird der stärkste Unterstützer der Ukraine in Europa bleiben.Beim Treffen mit @ZelenskyyUa werde ich weitere Rüstungsgüter im Wert von 650 Millionen Euro ankündigen, die noch im Dezember geliefert werden sollen.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 2, 2024

Informując o wizycie Scholza ukraińskie media podkreślają, że nadal podtrzymuje on odmowę dostarczenia Ukrainie pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Taurus. Przypominają także krytykowaną m.in. przez prezydenta Zełenskiego rozmowę telefoniczną Scholza z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, która odbyła się 15 listopada.

PAP