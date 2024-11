Niemcy szykują się na wojnę? Sporządzają listę bunkrów i schronów, a także stworzą aplikacje

Rzecznik MSW poinformował na konferencji prasowej, że "zostanie opracowany cyfrowy katalog wszystkich bunkrów, aby ludzie za pomocą telefonów mogli szybko je znaleźć". Dodał, że inwentaryzacja "zajmie trochę czasu". Jednocześnie nie podał szczegółowego harmonogramu prac. Zdaniem rzecznika ministerstwa należy także na bieżąco rejestrować, w jakich obiektach mieszczą się drogi ewakuacji i schrony. Wspomniał o parkingach podziemnych, stacjach metra i piwnicach. Modernizacji wymagają zarówno budynki użyteczności publicznej, jak i przestrzenie prywatne.

„Chodzi o to, że te przestrzenie muszą być szybko dostępne dla ludzi”. Z informacji wynika, że ​​obywatele powinni mieć możliwość znalezienia najszybszej drogi do schronu za pomocą telefonów komórkowych. Dlatego też ma powstać specjalna aplikacja na telefon komórkowy, za pomocą której obywatele będą mogli znaleźć najbliższy schron – podaje „Bild”. Planowane są akcje informacyjne, gdyż jak dotąd fundusze federalne na rozbudowę prywatnych schronów zostały wykorzystane w niewielkim stopniu – zwracają uwagę niemieckie media.

Garda: Raport Fundacji Pułaskiego Sivis pacem, para bellum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dziennik "Bild" określił ten plan jako "ofensywę bunkrową" w kraju, w którym nasilają się niepokoje społeczne związane z potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji.

Według AFP Niemcy obecnie posiadają 579 bunkrów, z których większość pochodzi z czasów II wojny światowej i zimnej wojny. Mogą one pomieścić ok. 480 tys. osób. Liczba mieszkańców Niemiec to 83 mln. Sam rząd federalny na ogół nie jest właścicielem schronisk. Należą zazwyczaj do właścicieli prywatnych lub gmin lecz ma umowne prawo do użytkowania zabezpieczone wpisem do rejestru gruntów w ramach obowiązku ochrony ludności

Posłanka Grupy Parlamentarnej Unii, Andrea Lindholz, oskarża minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD) o „kryminalne zaniedbanie” problemu. Teraz wymagane jest szybkie działanie. „Musimy być przygotowani, aby móc chronić naszą populację w sytuacji awaryjnej” – Lindholz powiedział Bild.

Od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie w lutym 2022 r. władze niemieckie zaprzestały sprzedaży posiadanych przez siebie obiektów typu schron czy bunkier. Od 2005 r. państwo sprzedało ponad 300 bunkrów, a wiele z nich zostało przekształconych w podziemne parkingi lub mieszkania. Kiedy na Ukrainie rozpoczęła się wojna, rząd federalny wstrzymał decyzje. Dla przykładu w samej stolicy Finlandii, Helsinkach, są schrony, które zapewniają ochronę przed nalotami nawet 900 000 ludzi. W sumie w Finlandii istnieje ponad 50 000 schronów, które mogą pomieścić 4,8 miliona osób, czyli około 85 procent populacji.

W marcu Związek Miast i Gmin wezwał rząd federalny do podjęcia działań w celu ochrony ludności na wypadek konfliktu zbrojnego. W szczególności jego dyrektor generalny, André Berghegger, wezwał do budowy nowych, nowoczesnych schronów.

PM/PAP