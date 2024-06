Kiedy Ukraina otrzyma F-16? Holandia przekaże samoloty już latem

Holandia, a także Belgia, Dania i Norwegia obiecały dostarczyć Ukrainie około 80 amerykańskich myśliwców F-16, o które ukraińskie siły powietrzne prosiły od ponad roku.

"Mniej więcej tego lata, wszystko jest gotowe" – mówił Stallman w holenderskiej bazie lotniczej Volkel, gdzie niedawno zakończył się program szkolenia ukraińskich instruktorów sił powietrznych w zakresie konserwacji odrzutowców. Zaznaczył, że schemat szkolenia pilotów i personelu naziemnego do obsługi samolotów nie jest prosty.

"Nie tylko piloci potrzebują szkolenia; technicy i konserwatorzy również wymagają dokładnych instrukcji. Zapewniamy kompleksowe szkolenie wspierające, aby zapewnić im skuteczną konserwację samolotu. Wszystko musi więc iść w parze" - wyjaśnił generał.

Amerykański F-16 ILA 24 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ollongren również oceniła, że pierwsze dostawy samolotów dla Ukrainy powinny nastąpić latem tego roku, odpierając zarazem krytykę dotyczącą opóźnień w szkoleniach i przekazywaniu samolotów.

"Całkowicie rozumiem ukraińskie stanowisko, chcą, żeby to było tak szybko, jak to możliwe. Realizujemy projekt tak szybko, jak to możliwe, naprawdę działamy na granicach naszych możliwości. F-16 są naprawdę znacznie bardziej skomplikowane niż samoloty, których ukraińskie siły powietrzne używały do tej pory. Nie można po prostu przeskoczyć kilku kroków, trzeba wykonać każdy etap procesu, ale także chcemy je dostarczyć tak szybko, jak to możliwe" - zapewniła szefowa resortu obrony.

Jak pisze "The Guardian", Ukraina od miesięcy czeka na rozpoczęcie korzystania z F-16 i liczy, że ich wprowadzenie zmieni dynamikę wojny, zmuszając Rosję do przyjęcia bardziej zachowawczej taktyki w atakach na obszary bliżej granicy. W ostatnich tygodniach Rosja intensywnie używa w atakach na Charków kierowanych bomb KAB, które są zrzucane z samolotów pozostających w jej przestrzeni powietrznej

Anatolij Chrapczynski, ekspert lotniczy i były ukraiński pilot wojskowy, powiedział: "Rosjanie będą zmuszeni do zmiany taktyki. Będziemy w stanie skuteczniej namierzać ich samoloty i pociski rakietowe, a im będzie naprawdę trudno nadal używać kierowanych bomb lotniczych KAB, które muszą wystrzeliwać z odległości 50-70 km".

Ollongren powiedziała, że Ukraina będzie mogła wykorzystywać przekazane przez Holandię myśliwce do przeprowadzania ataków wewnątrz Rosji, pod warunkiem, że będzie to służyć celom obronnym i będzie zgodne z prawem międzynarodowym. Dania również oświadczyła, że Ukraina będzie mogła używać swoich myśliwców F-16 do atakowania celów wewnątrz Rosji.

"Widzieliśmy, że Ukraina musi mieć możliwość atakowania wewnątrz Rosji. W przeciwnym razie Rosja zawsze będzie miała przewagę. Zezwolenie Ukrainie na użycie broni przez granicę zwiększa skuteczność jej działań wojskowych" - wyjaśniła holenderska minister.

PAP