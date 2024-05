Wiadomo, ile F-16 dostarczy Belgia Ukrainie. Pierwsze mają trafić na Ukrainę już w tym roku

Belgia dostarczy Ukrainie 30 myśliwców F-16 do 2028 roku, a pierwsze mają trafić do tego kraju już w tym roku - podała we wtorek agencja Belga, powołując się na ministra spraw zagranicznych Belgii Hadje Lahbib. Deklaracja padła przed wtorkową (28 maja) wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Brukseli.

i Autor: Defensie - La Défense - Belgian Defence / Facebook F-16 Belgii