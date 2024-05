Są już w elicie pilotów. Pierwsi ukraińscy piloci zakończyli szkolenie na F-16

Jak podkreślił serwis, zakończenie szkolenia przez ukraińskich pilotów to istotny krok ku pojawieniu się w przestrzeni powietrznej Ukrainy nowoczesnych amerykańskich samolotów.

Powołując się na względy bezpieczeństwa, Hanningan nie sprecyzowała, kiedy zakończyło się szkolenie ani ilu pilotów wzięło w nim udział.

Generał Pacek komentuje sprawę plecaka ewakuacyjnego wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Oczywiście to nie koniec procesu szkoleniowego. Teraz piloci wracają do Europy i będą przygotowywać się dalej, by następnie przybyć do Ukrainy i kontynuować wykonywanie zadań" - powiedział rzecznik ukraińskich sił powietrznych Ilja Jewłasz, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Zaznaczył, że proces szkoleniowy dotyczy również inżynierów.

Jewłasz podkreślił też, że pierwsze F-16 w Ukrainie będą wykorzystywane do zadań patrolowych i atakowania wroga na linii frontu.

W pierwszej połowie maja agencja Reutera z powołaniem na wysokie rangą ukraińskie źródło wojskowe poinformowała, że Kijów oczekuje na przekazanie pierwszych F-16 od zachodnich sojuszników w czerwcu-lipcu. Ukraina oczekuje, że wyprodukowane w USA samoloty pomogą jej w walce z rosyjską przewagą w powietrzu po ponad dwóch latach wojny na pełną skalę. Do wysłania kilkudziesięciu maszyn zobowiązały się Dania, Holandia, Norwegia i Belgia.

PAP