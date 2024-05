Decyzja została ogłoszona przez holenderskiego ministra obrony po spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, nazywanej też Formatem Ramstein. Według Kajsa Ollongrena, o takie pojazdy prosił prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak wyjaśnia holender - „Tego typu pojazdy opancerzone są niezbędne dla Ukrainy. Są zwinne, mogą szybko przemieszczać wojska i można je wykorzystywać do celów rozpoznawczych, ofensywnych i defensywnych. Zdalnie sterowane uzbrojenie zapewnia strzelcowi dodatkowe bezpieczeństwo”.

Rząd Niderlandów wysłał już na Ukrainę ponad 207 wozów YPR-765 różnych typów. Jednak dotąd Holendrzy demontowali jednoosobowe wieże z 25 mm armatą automatyczną na przekazywanych pojazdach, zastępując je zwykłym włazem z pojazdu M113 z dodatkowym opancerzeniem i ręcznie obsługiwanym karabinem maszynowym M2 kalibru 12,7 mm lub granatnikiem automatycznym kalibru 40 mm.

Niestety tym razem również nie wyślą pojazdów uzbrojonych w armatę automatyczną 20 mm, ale w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z karabinem kalibru 12,7 mm. Niezależnie od wersji uzbrojenia, pojazdy w takiej konfiguracji są znacznie bezpieczniejsze dla załogi i desantu, gdyż do prowadzenia ognia nie trzeba otwierać przedziału bojowego.

Pod egzotycznie brzmiącą nazwą YPR-765 kryje się pojazd bazujący na doskonale znanych, amerykańskich transporterach opancerzonych M113, który powstał jako „taksówka pola walki”. M113 to lekko opancerzony, tani w produkcji transporter gąsienicowy. YPR-765 to efekt próby przekształcenia go w nisko kosztową namiastkę bojowego wozu piechoty.

Nieznacznie zwiększono opancerzenie, dodano dodatkowe moduły podnoszące ochronę balistyczną oraz zwiększono pochylenie przedniego pancerza, a boki przedziału bojowego zostały pochylone, aby podnieść szansę na rykoszety i względną grubość pancerza. Przede wszystkim jednak przebudowano strop pojazdu w taki sposób, żeby mógł być uzbrojony w lekką wieżę z silniejszym uzbrojenie.

W przypadku pojazdów holenderskich była to wieża jednoosobowa, uzbrojona w 25 mm armatę automatyczną Oerlikon i sprzężony z nią karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Poza wariantem podstawowym powstały też inne wersje specjalistyczne, uzbrojone na przykład w moździerz 120 mm, wyrzutnie pocisków przeciwpancernych TOW czy przeznaczone do ewakuacji medycznej. Pojazdy w wersji podstawowej zostały już całkowicie wycofane ze służby w armii Niderlandów. Zastąpiły je znacznie silniej opancerzone i uzbrojone bojowe wozy piechoty CV90 na podwoziu gąsienicowym i Boxer na podwoziu kołowym.

Na Ukrainę trafiło dotąd co najmniej 207 holenderskich pojazdów YPR-765 w różnych wersjach oraz kilkadziesiąt przekazanych przez Belgię wozów uzbrojonych w armatę automatyczną kalibru 25 mm. Ze względu na niewielką masę, dobre własności jezdne oraz (w przypadku wersji z armatą 25 mm) silne uzbrojenie, są one lubiane i szeroko stosowane przez siły zbrojne Ukrainy.