Służba Bezpieczeństwa Ukrainy z powodzeniem zaatakowała jedną z kluczowych baz rosyjskiego lotnictwa na okupowanym półwyspie. W nocy drony uderzeniowe SBU wzięły na cel hangary wojskowego lotniska Saki, gdzie stacjonowały samoloty bojowe. Skuteczność operacji potwierdzają ukraińskie służby, wskazujące na poważne straty materialne po stronie rosyjskiej.

❗️SBU drones struck hangars containing Su-30 and Su-30SM fighters of the Russian Armed Forces at the “Saki” military airfield in Crimea — a 40-day operation of influence against Russia is underway.After the attack, a fire was recorded in the hangar where the Su-30SM was… pic.twitter.com/MbMbE6fkGg— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) July 1, 2026

Jak poinformowała SBU w oficjalnym komunikacie, operacja była starannie zaplanowana i wymierzona w infrastrukturę lotniska, a w szczególności w hangary, w których przechowywano sprzęt lotniczy. Wywiad potwierdził co najmniej pięć precyzyjnych trafień dronami w te obiekty.

Według wstępnych informacji, w momencie ataku w dwóch hangarach znajdowały się myśliwce Su-30 i Su-30SM. Po uderzeniu w jednym z hangarów, gdzie stacjonował myśliwiec Su-30SM, wybuchł potężny pożar, co jednoznacznie wskazuje na skuteczne zniszczenie lub poważne uszkodzenie maszyny. Wartość każdego takiego samolotu, w zależności od konfiguracji i wyposażenia, szacowana jest na kwotę od 30 do nawet 50 milionów dolarów. Oznacza to, że pojedynczy, udany atak mógł kosztować Rosję równowartość kilkudziesięciu milionów dolarów, nie licząc strat w infrastrukturze i potencjalnych ofiar w personelu.

Lotnisko Saki od początku pełnoskalowej inwazji pełniło rolę jednej z kluczowych rosyjskich baz lotnictwa wojskowego na Krymie. Startujące stamtąd samoloty brały udział w atakach rakietowych na ukraińskie miasta i pozycje wojsk. Neutralizacja tego obiektu ma więc wymierne znaczenie dla zmniejszenia zdolności ofensywnych Rosji w regionie Morza Czarnego.

Wcześniej informowano, że w nocy ze środy na czwartek, 1 lipca, drony zaatakowały szereg strategicznych obiektów w Rosji i na Krymie. W Penzie w Rosji, gdzie po atakch wybuchł pożar na terenie zakładów przemysłowych, słyszano eksplozje. Zaatakowano również podstację elektryczną na Krymie, która dostarcza energię elektryczną do obiektów wojskowych sił okupacyjnych.

Element szerszej strategii: 40-dniowa operacja presji

Atak na Saki nie jest odosobnionym incydentem. SBU podkreśla, że przeprowadzono go w ramach 40-dniowej operacji wywierania wpływu na Federację Rosyjską, zarządzonej osobiście przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Celem tej kampanii jest zmuszenie Rosji do pokoju poprzez systematyczne niszczenie jego potencjału militarnego i logistycznego.

„SBU systematycznie niszczy potencjał militarny rosyjskich okupantów zarówno na linii frontu, jak i na tyłach wroga. Żadne hangary ani schrony nie pomogą – SBU dotrze do wroga wszędzie” – czytamy w oświadczeniu służby.

Polecany artykuł: Na froncie czarnomorskim Ukraińcy dają się we znaki Rosjanom

Seria ukraińskich sukcesów na morzu i w powietrzu

W ostatnich miesiącach Ukraina dokonała kilku kluczowych ataków. Do najważniejszych sukcesów, oprócz ataku na lotnisko Saki, należy zaliczyć: atak na rosyjski prom „Panagia” jak informowała agencja UNIAN, ukraińskie drony morskie uderzyły w jednostkę, która służyła do transportu sprzętu wojskowego i amunicji z Kraju Krasnodarskiego na Krym, zakłócając kluczowy szlak logistyczny. W innej operacji Siły Obronne zniszczyły rosyjski samolot zwalczania okrętów podwodnych Be-12 „Czajka", a także trzy kutry bojowe i okręt wsparcia, osłabiając zdolności desantowe i patrolowe Floty Czarnomorskiej.

Su-30

Su-30SM to dwumiejscowy, wielozadaniowy myśliwiec generacji 4+, opracowany przez biuro konstrukcyjne Suchoja jako rozwinięcie rodziny Su-30. Maszyna została przystosowana do rosyjskich wymogów i jest jednym z filarów lotnictwa morskiego. Wyposażono ją w zaawansowaną awionikę, nowoczesny radar Bars-R z fazowaną anteną, systemy walki elektronicznej oraz szeroki wachlarz uzbrojenia powietrze-powietrze i powietrze-ziemia. Myśliwce te są w stanie prowadzić zarówno walkę powietrzną, jak i ataki na cele naziemne oraz nawodne.

Ich zadania obejmują patrolowanie przestrzeni powietrznej, eskortę innych maszyn, przechwytywanie ukraińskich samolotów oraz uderzenia rakietowe na infrastrukturę wojskową. Dzięki dwóm członkom załogi, pilotowi i operatorowi systemów, samoloty mogą skutecznie wykonywać skomplikowane misje wymagające koordynacji wielu rodzajów uzbrojenia.

🚨🇺🇦🇷🇺 — Ukrainian long-range weapons struck a major oil refinery in Ufa, located "more than 1,300 kilometers" away, and a missile component manufacturing facility in Penza approximately 600 kilometers from the frontline — Zelenskyy statement.➡️ The Security Service of Ukraine…— MaxOsint Intel (@maxosintintel) July 1, 2026