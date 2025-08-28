„Ucieka czas na stworzenie skutecznej łączności kryzysowej”. Ukraina i Hiszpania przykładem dla Polski?

Jak wyjaśnił Niewęgłowski, „Cellnex Poland jest drugim co do wielkości operatorem infrastruktury telekomunikacyjnej na świecie. Zajmujemy się obiektami, na których instalowana jest infrastruktura telekomunikacyjna, czyli na wieżach i masztach, które można zobaczyć wzdłuż dróg lub na dachach budynków. Bez tej infrastruktury nie ma łączności”.
Dodał: „Działamy w Polsce od 2021 roku, co stanowi przełom dla polskiego rynku telekomunikacyjnego. Wcześniej infrastruktura telekomunikacyjna była zamknięta na współdzielenie przez inne podmioty, ponieważ traktowano ją jako źródło przewagi konkurencyjnej”.
Niewęgłowski zwrócił również uwagę na problem łączności między służbami:
„Cieszy, że istnieje świadomość potrzeby stworzenia ogólnopolskiego systemu łączności krytycznej. Świadczą o tym podejmowane od kilkunastu lat, choć nieudane, próby realizacji tego celu. Są one dowodem, że administracja rządowa dostrzega tę potrzebę. Jednak, będąc nieco pesymistą, mam wrażenie, że obecna sytuacja przypomina trochę nieudane projekty związane z ochroną VIP-ów”.
Zdaniem Niewęgłowskiego:
„Pozytywnym sygnałem płynącym z raportu NIK jest potwierdzenie potrzeby stworzenia ogólnopolskiej sieci łączności krytycznej, w tym cyfrowej łączności radiowej. Problemem pozostaje jednak brak wystarczającej wiedzy i pewności, jak zrealizować, to w sposób optymalny. Optymalizacja jest trudna, ponieważ mamy do czynienia z wzajemnie wykluczającymi się kryteriami: chcemy, by system powstał szybko, tanio i dobrze. To jak w przypadku remontu domu – można wybrać tylko dwie z tych trzech rzeczy. W obecnej sytuacji, w obliczu zagrożeń geopolitycznych i klęsk żywiołowych, kluczowy wydaje się czas. Mamy go coraz mniej, by stworzyć skuteczny system łączności”.