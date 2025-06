Łączność jest kluczowa w sytuacjach kryzysowych. To fundament odpornego państwa

kmdr Andrzej Godecki, zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni powiedział - "Łączność jako łączność to jest coś, co funkcjonuje jak powietrze, czyli coś, co powinno być zawsze. Cyberprzestrzeń jak wiemy, według tych standardów natowskich, jest jedną z domen operacyjnych, jak mamy powietrze, ziemię, morze tak mamy też cyberprzestrzeń i teraz również kosmos. W najbliższej przyszłości będzie również domena kognitywna. To jest ta domena, która jeszcze nie jest w tak powszechnym użytku, jakby się wydawało, być powinna już teraz. Uważam, że powinna ona już w tej chwili być w naszych programach szkolnych, tak samo powinna być w programie obronności. Odporność wiąże się z zachowaniem naszym w domenie kognitywnej. Wszyscy wiemy, że cyberprzestrzeń jest tą domeną, która została sztucznie zbudowana przez człowieka. Wszystkie domeny zostały stworzone przez stwórcę, a ta jedyna domena stworzył człowiek i te granice ustala tak daleko, jak tworzy całą sieć rozległą. Czyli wszędzie gdzie dochodzi jakaś informacja, to jest granica cyberprzestrzeni."

płk Dariusz Łuczak, Zarząd P6 Sztab Generalny Wojska Polskiego powiedział, dlaczego może nie być łączności i z czym to się wiąże - "Ten problem zawsze niestety istniał, odkąd zaczęła być wykorzystywana łączność tak szeroko, jeżeli chodzi o służby i o aparat państwowy, biorąc pod uwagę sytuację kryzysowe, o których tutaj rozmawiamy, jest tutaj trochę inne podejście, my jako wojsko mamy, a przynajmniej staramy się mieć te sieci odizolowane, zabezpieczone we właściwy sposób. Ponadto są wprowadzane klauzule informacyjne z uwagi na pewien charakter przekazywanych informacji. Dlaczego łączność nie działa? Od prowizorycznych czy prostych rzeczy gdzie faktycznie następuje awaria urządzenia, ale są także ataki celowe, może być na przykład dywersja czy oddziaływanie cybernetyczne na systemy, ponieważ wiemy, że większość systemów łączności jest cyfrowych. Jeśli są one cyfrowe, to jest po coś podłączone. Jeżeli jest podłączone, istnieje możliwość, zakłócenia pracy tego systemu. Dlatego staramy się iść w tym kierunku, żeby jak najbardziej zabezpieczyć tę łączność przed możliwymi usterkami. Stosujemy także matryce pace, które są popularnym rozwiązaniem wśród państw NATO. Mamy w tym wypadku pewną gradację, jeżeli jeden system nie działa, przechodzimy do kolejnego."