ICEYE na MSPO 2025. Od Digital Baltic po system Detect & Classify

ICEYE aktywnie współpracuje z polskim sektorem obronnym, podpisując kluczowe porozumienia podczas MSPO 2025.

Firma wprowadza innowacyjny system Detect & Classify, wykorzystujący AI do analizy zobrazowań satelitarnych.

Czy rozwiązania ICEYE faktycznie staną się „kosmicznymi oczami” polskiej armii i jak wpłyną na bezpieczeństwo?

ICEYE wspiera możliwości polskiej armii

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) firma ICEYE i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM), wchodzący w skład PGZ, podpisały list intencyjny, który ma na celu integrację danych satelitarnych SAR z narzędziami rozwijanymi w ramach projektu Digital Baltic. Celem tej inicjatywy jest wzmocnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej na Morzu Bałtyckim poprzez szybkie przetwarzanie i wymianę różnorodnych danych, co umożliwi proaktywną ochronę przed nowymi zagrożeniami, w tym zagrożeniami hybrydowymi.

„List intencyjny z Centrum Technologii Morskiej to tak naprawdę wyraz długofalowej strategii, jaką przyjęliśmy jako ICEYE wiele lat temu. Współpraca z Polską Grupą Zbrojeniową przebiega dosyć sprawnie. W tym momencie mamy już kontrakt na MikroSAR, gdzie współdziałamy z Wojskowymi Zakładami Łączności numer 1. Kolejnym etapem jest właśnie list intencyjny dotyczący projektu Digital Baltic. Centrum Technologii Morskich i ICEYE zamierzają stworzyć system, który będzie znacząco zwiększał świadomość sytuacyjną na Bałtyku. Wiemy, jaka jest sytuacja w tym momencie, wiemy jakie są zagrożenia, rozumiemy, że jest flota cieni, ale teraz trzeba budować narzędzia profilaktyczne, które pozwolą nam zwiększyć bezpieczeństwo na tym akwenie. To działanie właśnie wspólnie z CTM-em zamierzamy wykonać” – wyjaśnił Witold Witkowicz.

Prezes zarządu ICEYE Polska w rozmowie z Portalem Obronnym odniósł się także do umowy, którą ICEYE zawarł w ramach programu MikroSAR w maju 2025 r. Jak zwrócił uwagę Witold Witkowicz, to ciekawa umowa, ponieważ jest ostatnią, którą firma zawarła z Agencją Uzbrojenia, jeśli chodzi o rozpoznanie satelitarne, a najprawdopodobniej jako pierwsza zostanie zrealizowana. Pierwszy satelita MicroSAR może trafić na orbitę jeszcze w tym roku, a cały system - w połowie 2026 r.

„Umowa została podpisana w maju, ale bardzo szybko przystępujemy do realizacji. Potrzeby w zakresie bezpieczeństwa są ogromne, a rozpoznanie satelitarne jest tak naprawdę - jak udowodniły przypadki na Ukrainie - tą alternatywą albo uzupełnieniem zdolności, które mamy dzięki dronom i innym tradycyjnym środkiem rozpoznania. To, co dzieje się w kosmosie, bardzo szybko się rozwija i tak naprawdę nie ma alternatywy, dlatego trzeba rozwijać te zdolności. Polskie siły zbrojne otrzymają jednego z najlepszych na świecie w swojej klasie satelitę rozpoznawczego ICEYE, a potem dojdą kolejne”.

ICEYE ma coraz większy wpływ na kształtowanie polskiego bezpieczeństwa, ale czy można powiedzieć, że rozwiązania firmy stają się "kosmicznymi oczami" polskiej armii. Jak przyznał nasz rozmówca, ICEYE faktycznie staje się elementem infrastruktury bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. "Czy aż tak, że kosmicznymi oczami polskiej armii? Będziemy jednym z elementów, oprócz nas są inne elementy w postaci satelitów optycznych dostarczonych przez inne firmy, ale my zapewniając ten niezawodny element w postaci rozpoznania radarowego, który widzi w nocy, w dzień, przez chmury, jesteśmy nieodzowną częścią tego systemu, który będzie z pewnością znacząco wspierać zdolności operacyjne polskiej armii, jeżeli chodzi o rozpoznanie" - powiedział Witold Witkowicz.

Detect & Classify - nowy system AI do analizy zobrazowań SAR

Podczas MSPO 2025 ICEYE razem z polską firmą SATIM, specjalizującą się w analizie danych radarowych, ogłosiły wprowadzenie na rynek systemu Detect & Classify. Rozwiązanie wykorzystuje sztuczną inteligencję, by przekształcać zobrazowania satelitarne w wiarygodne informacje wywiadowcze. Dzięki połączeniu wysokiej rozdzielczości obrazów ICEYE z algorytmami SATIM, system osiąga dokładność przekraczającą 90% w automatycznym wykrywaniu i klasyfikowaniu obiektów. Prezes zarządu ICEYE Polska zwrócił uwagę, że jest to rozwiązanie interesujące, ponieważ dotychczas zastosowanie sztucznej inteligencji w analizie zobrazowań radarowych był w tzw. powijakach.

"Tych danych było po prostu bardzo, bardzo mało. Satelitów radarowych jest stosunkowo mało. My mamy największą na świecie konstelację satelitów tego typu, jest ich ponad 50 i dopiero od niedawna, od kilku lat ten strumień danych jest na tyle regularny i na tyle rozbudowany, że można pokusić się o bardziej rozbudowaną analizę, a jak wiadomo, sztuczna inteligencja, jej algorytmy potrzebują spore ilości danych, żeby stworzyć z tego jakąś sensowną jakość, żeby tą sztuczną inteligencję mówiąc kolokwialnie nakarmić i aby efekty były odpowiednio właściwe. My to zapewniamy, a SATIM zapewnia wiele lat doświadczenia i pracy naukowej nad różnymi rodzajami zobrazowań radarowych".

Witold Witkowicz wyjaśnił też, że system Detect & Classify ułatwi i przyspieszy podejmowanie decyzji użytkownikowi końcowemu. Jak mówi - czy to będzie użytkownik wojskowy, czy to będzie agencja wywiadowcza, czy to będzie zespół zarządzania kryzysowego, korzystając z tego software'u, zobrazowania radarowe, które są dosyć trudne i wymagające, jeżeli chodzi o interpretację, będą interpretowane i analizowane przez sztuczną inteligencję dużo, dużo szybciej, niż można by to było robić manualnie. Przyspieszy to podejmowanie decyzji i funkcjonowanie systemów dowodzenia, które byłyby wyposażone w tego typu system.

MSPO 2025 i wyróżnienie prezydenta dla ICEYE

Tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego był nie tylko okazją do prezentacji najnowszych działań firmy. ICEYE POLSKA Sp. z o.o. została także wyróżniona nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP za mikrosatelity z technologią syntetycznej apertury.