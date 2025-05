Wzmocnienie polskiej armii. MON podpisuje kontrakty na 350 milionów złotych

Spis treści

Strategiczne partnerstwo dla bezpieczeństwa

W poniedziałek (5 maja) wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył kontrakty przedstawicielom 81 firm, wśród których znalazło się wielu z najważniejszych krajowych dostawców Wojska Polskiego, w tym np. Huta Stalowa Wola, Fabryka Broni Łucznik, producenci amunicji MESKO i Dezamet czy zakłady Rosomak, Jelcz i Bumar Łabędy. To także firmy prywatne, jak WB Electronics, jak również z zagranicznym kapitałem, jak polski oddział Airbusa, PZL Mielec i PZL Świdnik, a także różnego rodzaju instytuty badawcze, w tym wojskowe i należące do sieci Łukasiewicz.

Wśród podmiotów, które mają zachować gotowość do pracy na potrzeby wojska znalazły się także firmy czysto cywilne, których działanie jest dla wojska kluczowe - to np. PKP CargoTabor, m.in. zarządzająca wagonami kolejowymi wykorzystywanymi przez wojsko do transportu.

"Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest sprawą priorytetową, zwłaszcza w obecnej sytuacji bezpieczeństwa międzynarodowego. Te potrzeby wynikają z zadań naszej armii, które składają się na jeden nadrzędny cel: zagwarantowania bezpieczeństwa Polsce i Polakom" - podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej.

Wzrost nakładów na obronność

Opiewające na kwotę łącznie 350 mln zł umowy dotyczą utrzymywania przez firmy mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych do realizacji zadań na potrzeby sił zbrojnych.

Jak poinformowało MON w komunikacie, w budżecie państwa na 2025 rok na wypłatę przedsiębiorcom dotacji celowej zabezpieczono środki w wysokości 350 mln zł i "zostaną one w pełni wykorzystane". Wskazano też, że w ub.r. te środki wyniosły 245 mln zł. "Zatem nastąpił wzrost o blisko 43 proc. Natomiast na 2026 r. zaplanowano 535 mln zł, zatem względem środków na ten rok, planowany wzrost wyniesie prawie 53 proc." - zapowiada resort.

350 mln zł w tym roku i ponad 500 mln zł w przyszłym roku - to nasz wkład we współpracę z firmami, które chcą utrzymywać gotowość produkcji na rzecz Sił Zbrojnych. Gospodarka i obronność nie mogą istnieć obok https://t.co/whFzGE9FH3 dwa obszary, ktorych współpraca zapewnia… pic.twitter.com/63V7Ad4PiN— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 5, 2025

Gotowość na wyzwania

Kosiniak-Kamysz podziękował firmom za gotowość do współpracy.

"Zagrożenie jest dzisiaj bardzo poważne, największe od końca II wojny światowej. Dlatego wspólnie z szefem Sztabu Generalnego (przyp. red. gen. Wiesławem Kukułą), z najważniejszymi dowódcami opracowujemy różnorakie strategie, związane z działaniami operacyjnymi wojska, mobilizacją wszystkich w społeczeństwie, czyli powszechnymi szkoleniami obronnymi, jak również współpracy z naszymi sojusznikami" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"To wszystko się dzieje, ale nie obędzie się bez mobilizacji do pełnych zdolności polskiej gospodarki. (...) Jesteście niezwykłymi firmami, przeszliście bardzo specjalistyczne oceny, analizy (...) pod względem przydatności waszych produktów i waszej działalności. To musi być na najwyższym poziomie" - zwrócił się do przedstawicieli firm.

Nowe prawo dla inwestycji obronnych

Jak poinformował resort obrony, każdy z przedsiębiorców, który otrzymał od MON kontrakt, posiada tzw. "plany operacyjne określające sposób funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub w czasie wojny", czyli dokumenty regulujące działanie firmy w kryzysowych sytuacjach. To - jak wskazuje MON - daje gwarancję właściwego wykorzystania, wcześniej przygotowanego i zorganizowanego potencjału.

Szef MON zapowiedział również pierwsze czytanie projektu ustawy o inwestycjach w obronność, która ma ułatwić proces inwestycji dla wojska i współpracę z polskimi firmami. Każdy z przedsiębiorców objętych kontraktami posiada "plany operacyjne" regulujące ich działania w sytuacjach kryzysowych.