Wojna napędza zyski Stanów Zjednoczonych ze sprzedaży broni. Osiągnięto rekordowe 318,7 mld USD

Amerykańskie koncerny zbrojeniowe przeżywają obecnie żniwa jeśli chodzi o zapotrzebowanie na ich produkty, a presja wynikająca z zagrożeń, które pojawiają się na mapie świata oraz to, że Europa musiała w ostatnich latach zwiększyć wydatki na zbrojenia, sprawia, że Stany Zjednoczone są tym krajem, który najwięcej zyskuje.

Jak możemy przeczytać na stronie Departamentu Stanu w roku budżetowym 2024 łączna wartość przekazanych produktów obronnych i usług oraz działań w zakresie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzonych w ramach systemu zagranicznej sprzedaży wojskowej wyniosła 117,9 mld USD, co stanowi to wzrost o 45,7%, w porównaniu z 80,9 mld USD w roku budżetowym 2023. Jest to najwyższa w historii roczna suma sprzedaży. Poza tym w roku budżetowym 2024 nadzorowano 16 227 spraw FMS o wartości ponad 845 mld USD. Bezpośrednia sprzedaż sprzętu wojskowego przez firmy amerykańskie wzrosła do 200,8 mld dolarów w roku fiskalnym 2024 z 157,5 mld dolarów w roku fiskalnym 2023.

Kwota 117,9 mld USD w roku budżetowym 202024 obejmuje 96,9 mld USD sprzedaży broni sfinansowanej przez sojuszników USA i kraje partnerskie; 11,8 mld USD sfinansowane w ramach programu Title 22 Foreign Military Financing; oraz 9,2 mld USD sfinansowane w ramach programów Departamentu Obrony Building Partner Capacity i niektórych programów Departamentu Stanu finansowanych na mocy ustawy o pomocy zagranicznej. Wśród ważniejszych zatwierdzonych sprzedaży w 2024 r. znajdują się:

Turcja - samoloty F-16 i modernizacja starszych maszyn - warte 23 miliardy dolarów.

Izrael – samoloty F-15IA i F-15I+ (18,8 mld dolarów)

Rumunia – samoloty F-35 (7,2 mld dolarów)

Niemcy – pociski rakietowe PATRIOT Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement Missiles (5,0 mld USD)

Japonia – samolot do tankowania w powietrzu KC-46A (4,1 mld dolarów)

Indie – bezzałogowiec MQ-9B (4,0 mld USD)

Republika Korei – śmigłowce AH-64E Apache (3,5 mld dolarów)

Rumunia – M1A2 Abrams Main Battle (2,5 miliarda dolarów)

Grecja – śmigłowce UH-60M Black Hawk (1,95 miliarda dolarów)

Polska – pociski AGM-158B-2 Joint Air-Surface Standoff Missile o zwiększonym zasięgu (1,77 mld dolarów)

Polska – zaawansowane rakiety powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120C-8 (1,69 mld USD)

Polska – zaawansowane rakiety przeciwradiolokacyjne o zwiększonym zasięgu (1,275 mld USD)

Austria – śmigłowce UH-60M Blackhawk (1,05 miliarda dolarów)

Co ciekawe według rosyjskiego Ośrodka Analizy Światowego Handlu Uzbrojeniem (CAMTO) Polska zajęła pierwsze miejsce w corocznym rankingu rzeczywistego importu broni w 2024 roku. Według przedstawionych danych, import do Polski wyniósł 7,227 mld USD, tym samym po raz pierwszy wyprzedziliśmy Indie (6,27 mld), Arabię Saudyjską (5,678 mld), Australię (5,041 mld). Dla porównania, w 2021 r. polski import uzbrojenia wyniósł 261,6 mln USD (0,32% światowego importu), w 2022 r. – 1,903 mld USD (1,79%), w 2023 r. – 2,845 mld USD (2,94%). Ogółem w ciągu ostatnich 4 lat Polska zaimportowała broń o wartości 12,236 mld USD.