Amerykańska firma Boeing ma powody do radości, bowiem to udało jej się uzyskać kontrakt o wartości 1,3 miliarda na produkcję 17 samolotów F/A-18 Super Hornet, czyli 12 dwumiejscowych F/A-18F oraz 5 jednomiejscowych F/A-18E oraz dostarczenia pakietu danych technicznych F/A-18E/F i EA-18G fazy pierwszej, która obejmuje obsługę, instalację i konserwację, a także dane szkoleniowe wspierające wysiłki Marynarki Wojennej w zakresie utrzymania samolotów. Większość prac w ramach kontraktu będzie prowadzona w Missouri i Kalifornii, a przewidywany termin zakończenia to kwiecień 2027 roku. Tym samym wcześniejsze plany, że firma przestanie produkować samoloty F/A-18 Super Hornet już w 2025 roku, przesuwają się w czasie i firma nieco dłużej będzie produkować ten legendarny samolot z najnowszego filmu "Top Gun: Maverick", czyli drugiej części słynnego filmu "Top Gun".

Przypomnijmy, że w lutym ubiegłego roku Boeing ogłosił, że po prawie czterdziestu latach budowy samolotu bojowego czwartej generacji nie będzie już produkował Super Horneta, począwszy od 2025 roku. W komunikacie stwierdzono, że podjęta decyzja o zatrzymaniu produkcji ma na celu umożliwieniu firmie przekierowania zasobów na nowocześniejsze samoloty wojskowe w tym cyfrowego systemu szkoleniowego T-7A Red Hawk, samolotów F-15EX Eagle II i elementów skrzydeł 777X dla Sił Powietrznych USA oraz bezzałogowych dronów tankowców MQ-25 Stingray dla Marynarki Wojennej USA. Firma liczyła, że uda jej się dłużej produkować samoloty dzięki nowym kontraktom nie tylko w USA, ale także startując w przetargu w Indiach na samoloty pokładowe dla indyjskich lotniskowców. Niestety firma amerykańska przegrała z francuskimi samolotami Rafale.

W grudniu zeszłego roku US Naval Institute News informował, że negocjacje w sprawie zakupu samolotu utknęły w martwym punkcie ze względu na rosnącą cenę samolotów Super Hornet. Szacunki Marynarki Wojennej wskazywały, że koszt jednostkowy ostatnich 20 samolotów wynosił 55,7 miliona dolarów za Super Hornet. Według USNI News Super Hornety mają obecnie cenę zbliżoną do kosztu F-35C.

W ostatnich latach Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych starała się zakończyć produkcję Super Horneta, aby zamiast tego móc skierować fundusze na program Next-Generation Air Dominance, czyli F/A-XX i inne priorytety. W marcu ubiegłego roku US Navy poprosił o prawie 1,53 miliarda dolarów na rozwój F/A-XX. Kongres USA, obawiając się jednak, że produkcja samolotów F-35 może nie wystarczyć, nakazał zakup większej liczby Super Hornetów. W kwietniu 2022 r., Boeing otrzymał od Defense Logistics Agency potencjalne zamówienie na dostawę na 10 lat o wartości 278 mln dolarów na dostawę części eksploatacyjnych dla floty F/A-18 Marynarki Wojennej. W samym programie F/A-18 Boeinga pracuje około 1500 osób. Boeing zatrudnia w rejonie St. Louis około 15 800 pracowników. W minionym roku w fabryce w St. Louis zatrudniono ponad 900 nowych pracowników. Obecnie samoloty F/A-18 Super Hornet są użytkowane przez USA, Australię oraz Kuwejt.

F/A-18 Hornet został skonstruowany w oparciu o prototyp YF-17 Cobra. Pierwszy prototyp oblatano 18 listopada 1978 roku. Sama konstrukcja jak na owe czasy był przełomowa. Pilot w kabinie dysponował trzema wielofunkcjonalnymi monitorami. Debiutem bojowym F/A-18 było zestrzelenie podczas wojny nad Zatoką Perską w 1991 roku dwóch irackich MiG-21. Samoloty te brały też udział w bombardowaniach w czasie tej wojny jak i w byłej Jugosławii. Hornety także prowadziły bombardowania na cele w Afganistanie w 2001-2002.

F/A-18 Super Hornet, stanowi obecnie podstawowy samolot lotnictwa myśliwsko-uderzeniowego US Navy na lotniskowcach. Samolot jest pochodną oryginalnego Horneta i jest znacznie większy w swojej konstrukcji w porównaniu do swojego poprzednika. Wersja jedno miejscowa otrzymała oznaczenie F/A-18E, a dwumiejscowa F/A-18F. Super Hornet bazował na kadłubie F/A-18C, ale miał większą długość, masę powiększone skrzydła z dodatkowymi przednimi powierzchniami sterowanymi oraz większy statecznik pionowy. Boeing dostarczył pierwszy Block III F/A-18 Super Hornet do US Navy we wrześniu 2021 roku. Producent opisuje ten samolot jako najbardziej zaawansowaną wersję Super Horneta, które przekraczają możliwości myśliwca czwartej generacji. F/A-18 Super Hornet ma masę startową wynoszącą 29 940 kg. Wymiary samolotu to: 18,31 m długości, rozpiętość skrzydeł to 13,62 m, a wysokość 4,88 m. Samolot posiada napęd w postaci dwóch silników odrzutowych dwuprzepływowych General Electric F414-GE-400 o ciągu 98 kN. Prędkość maksymalna samolotu to 1,6 Ma. Zasięg to 2350 km (z uzbrojeniem w postaci dwóch pocisków rakietowych powietrze-powietrze AIM-9). Uzbrojenie samolotu to: 6-lufowe działko M61A1 Vulcan kal. 20 mm oraz pociski rakietowe lub bomby o masie do 8050 kg podwieszone na węzłach uzbrojenia, dwoma na końcach skrzydeł i trzech pod kadłubem. Boeing od 1983 roku dostarczył ponad 2000 Super Hornetów i Growlerów, a także starszych F/A-18A/B/C/D Hornetów, klientom na całym świecie. US Navy planuje eksploatować Super Hornety do 2030 roku.