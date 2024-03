19 marca amerykańska agencja DSCA (Defense Security Cooperation Agency) wydała komunikat o udzieleniu zgody na zakup przez Bahrajn 50 czołgów M1A2 SEPv3 Abrams i powiązanego z nimi sprzętu za szacunkowy koszt 2,2 miliarda dolarów. Wydana zgoda obejmuje potencjalną sprzedaż m.in. 4 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2, 8 mostów samobieżnych M1110 z 8 przęsłami mostowymi HASB, a także 8 czołgów saperskich M1150. Poza tym zgoda obejmuje także 3 zapasowe turbiny AGT1500, 100 ukm M240, 6000 sztuk nabojów szkolno-treningowych M1002 TPMP-T, 5760 sztuk nabojów M1147, nieokreśloną liczbę ciągników siodłowych wraz z naczepami pozwalającymi na przewóz powyższych pojazdów gąsienicowych, zestawy diagnostyczne, pakiety części zamiennych, usługi wsparcia szkolno-logistycznego.

Departament Stanu USA ujawnił, że około 30 amerykańskich wykonawców i jeden urzędnik rządowy zostanie oddelegowanych do Bahrajnu na około pięć lat w celu nadzorowania programu szkoleniowego.

Abramsy w Poznaniu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zgoda na sprzedaż czołgów Abrams sprawi, że kraj ten dołączy do list państw regionu, które ten czołg użytkują jak Kuwejt, Arabia Saudyjska i Irak. Jako ciekawostkę można dodać, że wersja M1A2 SEPv3 Abrams została także zakupiona przez Polskę, Rumunię czy Australię. Obecnie Bahrajn korzysta ponad 100 czołgów M60A3 TTS.

Bahrajn jest siedzibą Piątej Floty Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i jest klasyfikowany jako główny sojusznik spoza NATO, co zapewnia mu uprzywilejowaną współpracę obronną ze Stanami Zjednoczonymi. Kraj ten jest także członkiem koalicji kierowanej przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, która zdecydowała się uderzyć na Hutih w Jemenie związku z atakami ich na statki handlowe zmierzające do Izraela. We wrześniu ubiegłego roku administracja Bidena podpisała nowe porozumienie z Bahrajnem, skupiające się na wzmocnieniu stosunków obronnych i gospodarczych, które obejmuje usprawnienie wymiany informacji wywiadowczych między obydwoma krajami. Kraj ten także użytkuje samoloty F-16C/D Fighting Falcon Block 70, śmigłowce Bell AH-1Z Viper czy modernizuje wyrzutnie rakietowe M270 MLR.