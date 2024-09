Na początku 2020 r. Marynarka Wojenna wybrała śmigłowiec Leonardo TH-73A, zmodyfikowaną wersję komercyjnego AW119Kx, aby zastąpić starzejącą się flotę TH-57B/C Sea Rangers, czyli wiekowych maszyn Bell 206 JetRanger w roli śmigłowca szkolnego. Jest on wykorzystywany do nauki pilotażu następnych generacji pilotów śmigłowców i zmiennowirnikowców US Navy, US Marine Corps, US Coast Guard i wybranych krajów sojuszniczych.

„Cieszymy się, że możemy dostarczyć setny egzemplarz TH-73 naszym partnerom z Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych” - powiedział Clyde Woltman, prezes Leonardo Helicopters U.S. „Ten kamień milowy jest świadectwem współpracy i ciężkiej pracy naszych organizacji. Nadal koncentrujemy się na przygotowaniu floty do gotowości na nadchodzące dziesięciolecia”.

Zaawansowany System Szkolenia Śmigłowcowego TH-73A stanowi kluczową modernizację technologii szkolenia Marynarki Wojennej, polegającą na przejściu z awioniki analogowej na cyfrową. Ma on służyć Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych co najmniej do 2050 roku. TH-73A dzięki znacznie nowocześniejszej konstrukcji od poprzednika obniża koszty eksploatacji i ułatwia uzyskanie wyższej jakości i większej biegłości pilotów marynarki wojennej, którzy będą gotowi sprostać wyzwaniom operacyjnym stawianym przez US Navy.

Polecany artykuł: Zmiennowirnikowiec Leonardo AW609 na próbach na lotniskowcu Cavour

„Zaawansowane możliwości śmigłowca TH-73 Thrasher to świetne uzupełnienie możliwości szkoleniowych dla naszych żołnierzy” - powiedział wiceadm. Daniel Cheever, dowódca Sił Powietrznych Marynarki Wojennej. „Oznacza to, że nowi lotnicy marynarki wojennej będą gotowi do utrzymania pokoju, reagowania w sytuacjach kryzysowych i wygrywania wojen”.

Według stanu na połowę sierpnia zaawansowany program szkolenia śmigłowcowego Marynarki Wojennej obejmuje obecnie ponad 317 studentów lotnictwa morskiego (SNA), z czego 185, czyli 58%, jest obecnie objętych programem szkolenia TH-73A. Przewiduje się, że liczba ta osiągnie 66%, gdy druga z trzech eskadr zakończy szkolenie tej jesieni. Oczekuje się, że trzecia i ostatnia eskadra, 28 Eskadra Szkolenia Śmigłowcowego, przejdzie na TH-73 jeszcze w tym roku. Do tej pory program szkolenia na TH-73A ukończyło ponad 200 studentów lotnictwa morskiego, uzyskawszy uprawnienia lotników marynarki wojennej.