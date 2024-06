Zmiennowirnikowiec Leonardo AW609 na próbach na lotniskowcu Cavour

W dniach 3-12 kwietnia samolot AW609 AC4, przeprowadził próby demonstracyjne, przenosząc się z zakładu Leonardo w Cascina Costa (Samarate) do bazy marynarki wojennej Maristaer Grottaglie. Tiltrotor, wraz z pilotami testowymi i inżynierami testów lotu z Leonardo (wspieranymi przez personel włoskiej marynarki wojennej w operacjach zaokrętowania). Następnie wystartował z bazy z włoskiego lotniskowca (ITS CAVOUR - flagowy okręt floty marynarki wojennej), 20 mil od brzegu, i dokonał skutecznego lądowania na pokładzie. Integralną częścią fazy demonstracyjnej była wstępna kampania testowa opracowana i przeprowadzona w pełnym środowisku syntetycznym z wykorzystaniem symulatora rozwoju / inżynierii AW609, który znajduje się w Cascina Costa. Cyfrowe bliźniacze aplikacje dostarczyły wstępnej oceny działań i manewrów, które zostały później wykonane w działaniu z korzyścią dla rozwoju zdolności, skrócenia czasu, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Procedury lądowania i startu na pokładzie były wykonywane w ponad 15 różnych warunkach w tym w warunkach wietrznych, obejmując podejście proste i boczne, lądowanie pionowe, start pionowy i odejście boczne.

Próby demonstracyjne są najnowszym krokiem podjętym w ramach działań prowadzonych przez wspólną grupę roboczą utworzoną w 2022 r., w skład której wchodzą Leonardo, włoska marynarka wojenna, włoska armia i Guardia di Finanza (włoska policja celna). Grupa robocza ma na celu ocenę potencjału technologii tiltrotor jako zdolności uzupełniających aktywa już wykorzystywane przez służby rządowe, zapewniając szybkie możliwości dalekiego zasięgu z pionowym startem i lądowaniem. Ocena przeprowadzona przez grupę roboczą pomogła określić korzyści dla transportu logistycznego oraz, w przyszłości, nadzoru morskiego. Lorenzo Mariani, współdyrektor generalny Leonardo, powiedział: "Technologie szybkich wiropłatów nadal stanowią rdzeń naszego przyszłościowego rozwoju zdolności i propozycji wartości w domenie pionowego podnoszenia, co zostało szeroko zademonstrowane przez postępy w programie tiltrotora AW609. Niedawne testy statków we Włoszech przy silnym wsparciu włoskiej marynarki wojennej, w ramach grupy roboczej, do której dołączyła również włoska armia i Guardia di Finanza, stanowią ważny krok w kierunku rozwoju aplikacji rządowych, ponieważ wzmacniamy naszą pozycję lidera inicjatyw opartych na tiltrotorach na arenie międzynarodowej i spełniamy przyszłe pojawiające się wymagania".

Gian Piero Cutillo, dyrektor zarządzający Leonardo Helicopters, dodał: "Sukces tych testów ustanowił kamień milowy w demonstracji możliwości, aby pokazać wyjątkowe zalety tiltrotorów, a zwłaszcza AW609, dzięki połączeniu wysokiej wydajności i wszechstronności, która pozostaje niezrównana w sektorze lotów pionowych. Doświadczenie to stanowi ważną okazję do docenienia korzyści, które mogą naprawdę zrewolucjonizować szereg misji, a nawet otworzyć nowe możliwości operacyjne. Dziękujemy wszystkim naszym partnerom w tej demonstracji i za podjęte badania, z niecierpliwością czekamy na przejście do kolejnych etapów oceny". Po pierwszej kampanii testowej Leonardo rozpocznie szczegółową ocenę i analizę zebranych danych. Pozwoliłoby to na ewentualne dalsze próby w celu lepszego dopracowania podejść, a także napędzania dalszych ulepszeń platformy do działania w środowisku morskim / na pokładzie.

AW609 wyróżnia się szybkim transportem z punktu do punktu na duże odległości, umożliwiając terminowy dostęp do odległych lokalizacji, mieszcząc do dziewięciu pasażerów w komfortowej kabinie ciśnieniowej i dlatego został zaprojektowany z myślą o różnych misjach, w tym usług publicznych i rządowych. Do tej pory w ramach tego programu wykonano ponad 1900 godzin lotów we Włoszech i USA.