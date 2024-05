Thorium Space Day odbył się już po raz trzeci, z udziałem nie tylko przedstawicieli i udziałowców spółki, ale też podmiotów zainteresowanych jej działaniem i ofertą. Byli to między innymi reprezentanci Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Dowództwa Kompoenntu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Agencji Uzbrojenia, Polskie Agencji Kosmicznej Polsa, PGZ, 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach i wielu innych podmiotów oraz instytucji.

Widać tu dużą nadreprezentację wręcz przedstawicieli instytucji związanych z siłami zbrojnymi, gdyż trwający od ponad dwóch lat konflikt na Ukrainie jasno pokazał znaczenie technologii satelitarnych w zastosowaniach militarnych. Jednocześnie, jak podkreślił Paweł Rymaszewski, prezes zarządu Thorium Space - „Nowy komponent, który dopiero zaczynamy pokazywać, to Defence. Z tej prostej przyczyny, że dziś łączność satelitarna to przede wszystkim łączność krytyczna. Naturalnym jest więc, że coraz częściej rozmawiamy z klientami wojskowymi i jest to obszar w którym się obracamy.”

Portal Obronny: Thorium Space Day 2024

Nie powinno to dziwić, gdyż Thorium Space dysponuje dwoma unikalnymi atutami. Jednym jest niezależność od dostawców spoza Europy, jeśli chodzi o komponenty, oraz produkcja własnych chipsetów, czyli układów scalonych, zarówno do elementów naziemnych jak i kosmicznych. Drugim atutem jest technologia anten z elektronicznie sterowaną wiązką, co pozwala nie tylko na bardzo bezpieczną i odporną na zakłócenia komunikację. Umożliwia również współpracę z dwoma satelitami jednocześnie. „To jest 100% Europa i 90% robione u nas” – jak podkreśla prezes Rymaszewski.

Zwraca też uwagę, że Thorium jest dziś jednym z trzech producentów informerów, czyli specjalistycznych układów scalonych, na świecie. Posiada też kontrolę nad całością procesów, co zapewnia bardzo duże bezpieczeństwo. Firma przeszła już od badań i rozwoju do produkcji i posiada możliwość dostarczania gotowych rozwiązań, takich jak terminale naziemne Perun czy Aurora i jej większy wariant Aurora Pro. Działają one w pasmach Ku-Band i Ka-Band. Dzięki zastosowaniu „technologii jak w najnowszych myśliwcach”, czyli elektronicznie kształtowanej wiązki, płaska antena, która nie wymaga kalibracji, zastąpić może wcześniej stosowane anteny z ruchomymi elementami.

Firma rozwija też moduły łączności satelitarnej przeznaczone na przykład do instalacji na bezzałogowcach czy samolotach bojowych. Pozwalają one na wymianę danych czy sterowanie dronami, w zasadzie na nieograniczony dystans. Pozwalają one też uniknąć zakłócania, na przykład poprzez systemowe pomijanie sygnału z określonych obszarów. Dzięki temu systemy są na przykład odporne na zakłócenia emitowane w ostatnich miesiącach z Królewca, które wpływały na przykład na pozycjonowanie GPS.

Ważnym elementem działań firmy jest też rozwijanie payloadów i całych satelitów. W planach jest między innymi umieszczenie własnych satelitów na orbicie geostacjonarnej. Thorium Space jest też zaangażowane w program satelity SmallGeo. Przy masie własnej około 1200 kg zapewni on możliwości komunikacyjne porównywalne z kilkukrotnie większymi satelitami lub lepsze. 4-5 krotnie niższa masa oznacza niższe koszty wyniesienia i pozwala na przykład zabrać więcej paliwa, co zwiększa możliwości manewrowe.

Są to tylko wybrane przykłady z projektów rozwijanych lub oferowanych już przez spółkę, która współpracuje też z innymi polskimi i europejskimi firmami sektora kosmicznego. Jak podkreślał prezes Paweł Rymaszewski w rozmowie z naszym dziennikarzem – „kiedyś polskie firmy robiły małe części dla dużych graczy, dziś oni czują i my poczuliśmy, że jesteśmy dla nich konkurencją. Polska zdecydowanie wyszła z kosmicznego cienia.”