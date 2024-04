Spadł eksport niemieckiej broni do Izraela. Czy ma to związek z działaniami Izraela w Strefie Gazy?

Dla porównania: w ubiegłym roku niemiecki rząd dał zielone światło dla eksportu broni do Izraela o wartości 326,5 mln euro - dziesięć razy więcej niż w roku poprzednim. Decyzja dotyczyła sprzedaży broni o wartości 20,1 mln euro, w tym 3 tys. sztuk przenośnej broni przeciwpancernej i 500 000 sztuk amunicji. Większość dostaw została zatwierdzona po ataku terrorystycznym Hamasu w dniu 7 października 2023 r. Jak przypomina niemiecki program telewizyjny Das Erste w Strefie Gazy były używane granatniki RGW 90, znane również jako Matador. Fabryka, która ją produkuje znajduje się w Burbach w regionie Siegerland i jest obecnie własnością izraelskiej firmy zbrojeniowej Rafael. W 2023 roku Niemcy dostarczyły Izraelowi 3000 granatników, w tym wiele typu Matador. Według stacji Matador idealnie nadaje się do walki w mieście. Może nie tylko niszczyć czołgi wroga (co ciekawe Hamas nie posiada czołgów), ale także budynki.

Według danych ministerstwa gospodarki, od początku marca do 10 kwietnia bieżącego roku nie wydano więcej pozwoleń na eksport broni do Izraela. W lutym wartość zatwierdzonych dostaw wyniosła 2000 euro, a w styczniu 30 449 euro. Do tegorocznego bilansu dochodzą zaplanowane na ten rok dostawy innego sprzętu wojskowego o wartości 10,03 mln euro.

Problem jeśli chodzi o eksport broni, jest poważny, ponieważ Nikaragua (kraj w Ameryce Środkowej) oskarża Niemcy o współudział w ludobójstwie w związku z eksportem broni do Izraela i złożyła pozew do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Rząd federalny odrzucił te zarzuty. Obecnie sąd bada, czy pozew jest w ogóle dopuszczalny. Na razie nie ma dowodów, że broń sprzedana przez Niemcy do Izraela była używana przeciwko ludności cywilnej.

Na początku kwietnia Rada Praw Człowieka ONZ wezwała do zaprzestania sprzedaży broni do Izraela, jak argumentowano, jest to konieczne, aby zapobiec dalszym naruszeniom międzynarodowego prawa humanitarnego, stwierdzono w rezolucji. Za przyjęciem rezolucji głosowało 28 z 47 członków Rady, w tym Belgia, Finlandia i Luksemburg. 13 krajów wstrzymało się od głosu, w tym Francja i Holandia. Przeciwko głosowało sześć krajów – w tym Niemcy i USA.

PO/PAP