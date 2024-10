Zakład uruchomiono trzy lata po sformalizowaniu przez Indyjskie Siły Powietrzne zamówienia 56 samolotów C295 w celu zastąpienia dotychczasowej floty samolotów HS-748 Avro, które weszły do służby w 1961. Pierwszy C295MW został przyjęty na wyposażenie indyjskeigo lotnictwa wojskowego w listopadzie 2023 roku. Łącznie 16 samolotów dostarczyć mają zakłądy Airbus w Sewilli. Kolejnych 40 powstanie w Indiach, w otwartym właśnie zakładzie w Vadodara.

Jest to wydarzenie historyczne, gdyż po raz pierwszy prywatnq firma uruchamia w Indiach zakład zajmujący się końcowym montażem samolotów. Jest to znaczący krok, nie tylko dla przemysłu lotniczego tego kraju, ale też rządowego programu „Aatma Nirbhar Bharat” (Samowystarczalne Indie). W zakładzie w Vadodarze produkowane będą części, podzespoły, narzędzia, przyrządy i sprzęt do testowania.

Produkcja komponentów C295 ruszyła już w zakładzie Main Component Assembly (MCA) w Hyderabadzie. Części do pierwszego samolotu, który ma zostać wyprodukowany całkowicie w Indiach, zostały wysłane już do (Final Assemly Line (FAL) w Vadodarzie, gdzie samolot zostanie zmontowany, przetestowany i dostarczony Indyjskim Siłom Powietrznym.

Pierwszy C295 „Made in India” opuści Vadador we wrześniu 2026 r. Będzie to historyczne wydarzenie dla indyjskiego przemysłu lotniczego i kosmicznego. Do sierpnia 2031 r., zgodnie z wymogami kontraktu, IAF otrzymać powinny 40 samolotów krajowej produkcji. W 85% będą one wytworem krajowego przemysłu.