Ponad 50 maszyn FlyEye dla Wojska Polskiego. Dostawa jeszcze w tym roku

„Dzisiaj zamawiamy 52 drony FlyEye w najnowszej wersji, które zostaną dostarczone do końca roku. Wartość kontraktu to około 100 milionów złotych” – powiedział podczas uroczystego podpisania umowy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił - „ Drony te służą przede wszystkim do rozpoznania i już dziś stanowią jeden z kluczowych elementów wyposażenia polskiej armii.”

i Autor: CO MON