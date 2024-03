Wyprodukowano ponad tysiąc dronów FlyEye. Ten system sprawdził się na Ukrainie

W połowie marca linię produkcyjną opuścił tysięczny bezzałogowiec FlyEye w najnowszej produkcyjnej wersji 3.x. Maszyny są produkowane od wielu lat, ale w związku z trwającym na wschodzie konfliktem ogromna liczba systemów została dostarczona w krótkim czasie. To potwierdzenie szybkiej rozbudowy potencjału wytwórczego GRUPY WB. Buduje również zaufanie do producenta, jako podmiotu zdolnego terminowo realizować nawet bardzo duże zamówienia na systemy bezzałogowe.

FlyEye został opracowany przez inżynierów gliwickiej spółki Flytronic, wchodzącej w skład GRUPY WB. To zaawansowany bezzałogowy system rozpoznawczy, który może działać w najtrudniejszych warunkach w dzień i w nocy, nawet przy całkowitym zakłócaniu łączności lub systemów nawigacji satelitarnej. Podczas działań na Ukrainie maszyny Flyeye wielokrotnie działały w warunkach intensywnej walki elektronicznej, ale nigdy nie zostały skutecznie obezwładnione czy przejęte przez przeciwnika. FlyEye charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem przeżywalności i ukończonych z powodzeniem misji ze wszystkich bezzałogowców używanych podczas działań od 2015 roku.

FlyEye został skonstruowany przez polskich inżynierów i jest produkowany w polskich zakładach, a pełne prawa do jego konstrukcji należą w całości do GRUPY WB. Dzięki temu może być produkowany i eksportowany w dowolnej liczbie, a także bez ograniczeń usprawniany i modyfikowany. Systemy bezzałogowe FlyEye są używane przez Wojsko Polskie i Straż Graniczną oraz siły zbrojne i służby innych państw.

Jeśli chodzi o budowę, bezzałogowiec FlyEye to zasilany elektrycznie, niewielki i trudny do zauważenia motoszybowiec o wysokiej długotrwałości lotu. Może służyć do obserwacji pola walki, kierowania artylerią, retransmisji, patrolowania granic lub monitoringu infrastruktury krytycznej.

Bezzałogowiec napędzany jest cichym silnikiem elektrycznym, ale przez większość czasu szybuje. To nie tylko niemal do zera obniża jego sygnaturę akustyczną, ale też wydłuża realny czas działania. Składane śmigła powodują, że charakteryzuje się niskim poziomem odbicia radarowego.

FlyEye nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń wspomagających start ani lądowanie. Charakteryzuje się bardzo niskim obciążeniem logistycznym. Cały system może być transportowany w zaledwie dwóch plecakach. Maszyna startuje z ręki i może wylądować w przygodnym terenie, nawet na ograniczonej przestrzeni.

Bezzałogowiec systemu FlyEye ma budowę modułową. Składa się z płatowca i modułów zadaniowych. W podstawowej wersji odmianie wyposażony jest w głowicę optoelektroniczną. Zastosowanie kamery dziennej i termowizyjnej umożliwia wykrycie i identyfikację celu oraz przekazywanie precyzyjnych danych o jego położeniu do stanowiska operatora lub systemu zarządzania polem walki TOPAZ.

System może być wyposażony w transponder lub moduł sztucznej inteligencji EYEQ Air, umożliwiający analizę obrazu na pokładzie. Pozwala to wykonywać misje w środowisku, na które oddziałują środki walki radioelektronicznej. FlyEye może być użyty jako powietrzny retranslator z radiostacją PERAD. Tworzy wówczas system komunikacji SILENT NETWORK.