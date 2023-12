Drony FlyEye i amunicję krążącą Warmate dla gruzińskiej armii

Dostawy odbywają się w ramach programu modernizacji sił zbrojnych Gruzji „Plan 2030”. Goście uczestniczyli w pokazach dostarczonego sprzętu, które odbyły się na poligonie bazy wojskowej Waziani, ulokowanej niedaleko Tbilisi. Pokazano tam w locie sprawdzone w warunkach konfliktu o wysokiej intensywności rozpoznawcze systemy bezzałogowe FlyEye oraz atak z wykorzystaniem amunicji krążącej Warmate z głowicą bojową.

Warmate może być wyposażony w wymienne głowice o masie 1,4 kg różnego typu, w tym kumulacyjne, odłamkowo-burzące czy termobaryczne. Napędzany jest silnikiem elektrycznym i jest w stanie pozostawać w powietrzu przez 70 minut, pokonując dystans do 80 km. Jednak aby możliwe było jego naprowadzenie na cel, musi pozostawać w odległości nie większej niż 30 km od stanowiska kontroli. Maszyna może wystartować w znacznej odległości od celu i zostać przejęta przez operatora, gdy znajdzie się w zasięgu jego nadajnika kierunkowego. Zastosowanie tego typu systemu łączności zmniejsza ryzyko przejęcia lub zakłócenia sygnału.

FlyEye to bezzałogowiec latający, który mierzy 3,6 m rozpiętości, jego masa startowa to 12 kg a zasięg standardowego łącza radiowego wynosi 50 km. W skład systemu oprócz bezzałogowców wchodzą m.in. głowice obserwacyjne, naziemna stacja kontroli lotu, stacja analizy danych i trenażer. Cały system jest przenośny i może być obsługiwany przez dwóch ludzi, lub umieszczony na pojeździe. Start płatowca odbywa się z ręki, a podczas lądowania część robocza ląduje na spadochronie a sam płatowiec lotem ślizgowym.

W przypadku Gruzji systemy bezzałogowe dostarczyła gruzińsko-polska spółka Delta-WB. To podmiot z siedzibą w Tbilisi, którego 50% udziałów należy do państwowego przedsiębiorstwa Delta International, a pozostała połowa do Grupy WB. Delta-WB wytwarza bezzałogowce zgodnie z umową podpisaną w maju 2022 roku.

Spółka odpowiada także za działanie centrum szkoleniowego z wyposażeniem. Od ponad roku świadczy usługi na rzecz sił zbrojnych Gruzji, przeprowadzając szkolenia wstępne oraz zajmując się utrzymaniem i doskonaleniem umiejętności operatorów systemów bezzałogowych. Delta-WB jest również odpowiedzialna za ewentualne naprawy i modernizację dostarczonych systemów bezzałogowych oraz w razie potrzeby zapewnia również ich serwis gwarancyjny.