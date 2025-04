Polskie Leopardy zyskały serwis na kolejne lata. Będą obsługwane przez PGZ

Umowa na serwis czołgów rodziny Leopard 2 obejmuje on zarówno przeglądy techniczne, jak i remonty. 23 kwietnia 2025 roku w siedzibie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu podpisano umowę ramową, na mocy której w gliwickich Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy S.A. oraz poznańskich Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. będą odbywały się przeglądy, weryfikacja stanu technicznego, a w razie potrzeby remonty wszystkich używanych przez polskie Siły Zbrojne typów czołgów Leopard 2.

Siły Zbrojne RP posiadają około 250 czołgów Leopard 2 w różnych wersjach. Główne warianty to Leopard 2A4, Leopard 2A5 oraz Leopard 2PL. Polska pozyskała Leopardy 2 w dwóch głównych transzach. W 2002 roku od Niemiec zakupiono 128 czołgów Leopard 2A4 pochodzących z nadwyżek Bundeswehry. Były one w dobrym stanie technicznym i zostały przekazane niemal bezpłatnie, w ramach umowy międzyrządowej, głównie za symboliczne koszty. W latach 2013–2015 Polska zakupiła od Niemiec kolejne 119 czołgów, w tym 105 Leopardów 2A5 oraz dodatkowe Leopardy 2A4 do celów szkoleniowych i magazynowych. Od 2018 roku trwa modernizacja części Leopardów 2A4 do wersji Leopard 2PL, która obejmuje wzmocnienie opancerzenia, nowoczesną elektronikę i poprawioną celność. Modernizacja prowadzona jest przez konsorcjum PGZ oraz Rheinmetall.

- Polska Grupa Zbrojeniowa posiada kompetencje zarówno w zakresie produkcji nowoczesnego uzbrojenia, jak też serwisu, obsług i napraw tego będącego już na wyposażeniu polskiej armii. Utrzymanie sprawności sprzętu, zwłaszcza przez krajowy przemysł, ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania jednostek wojskowych. Dlatego też od lat to właśnie zakłady PGZ serwisują niemal cały sprzęt będący na wyposażeniu Wojska Polskiego, w tym także sprzęt pancerny. Od dwóch dekad nasze zakłady dbają o to, by wykorzystywane przez wojska pancerne czołgi Leopard były w pełni sprawne. Obecna umowa przedłuża naszą współpracę z wojskiem na kolejne lata – podkreślił dyrektor Biura Projektów Lądowych PGZ S.A. Rafał Poradka po podpisaniu umowy.

Kontrakt obejmuje lata 2025-2028 i jest to już czwarta umowa tego typu realizowana przez krajowy przemysł. W ramach ostatniej tylko w 2024 roku zrealizowano blisko 130 umów wykonawczych na łączną kwotę ok. 190 mln zł brutto, z czego 19 dotyczyło remontu czołgu. Podobnie, jak w przypadku poprzednich kontraktów, do umowy ramowej zawierana będzie oddzielna umowa wykonawcza obejmująca weryfikację stanu technicznego czołgu. Następnie, w zależności od stanu maszyny, zawierane będą porozumienia dotyczące przeprowadzenia przez konsorcjum przeglądu technicznego wymaganego poziomu lub też remontu i sprawdzone rozwiązania dla nowoczesnych sił zbrojnych.