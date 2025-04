Japonie może produkować licencyjnie wyrzutnie Mk70. Kolejne amerykańskie uzbrojenie produkowane przez Tokio?

Japonia w ostatnim czasie coraz szerzej współpracuje z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym, nie tylko pozyskując od niego uzbrojenie, ale również umowy licencyjne na produkowanie go lokalnie. Najlepszymi przykładami w ostatnim czasie jest zakup kolejnych śmigłowców CH-47 Chinook, które będą produkowane wspólnie z japońskim Kawasaki czy współprodukcja pocisków PAC-3 MSE, które są głównym efektorem systemów Patriot użytkowanych m.in. przez Japonię.

Jednak na tym apetyt Tokio przy koprodukcji lub pozyskiwaniu licencji się kończy. W ostatnim czasie rząd w Tokio wyraził duże zainteresowanie koprodukcją pocisków SM-6. Jest to strategiczny amerykański pocisk przeciwrakietowy mający zasię blisko 370 km. Teraz do kompletu Japonia chce pozyskać licencję na systemy startowe tych rakiet w postaci Mk70.

Zaczynając jednak od samego znaczenia tak szerokich kompetencji, jakie Stany Zjednoczone przekazują Japonii jak żadnemu innemu sojusznikowi (może poza Wielką Brytanią i Izraelem). Tworzy to przede wszystkim niezwykle mocną pozycję Tokio wśród sojuszników USA, zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej na Indo-Pacyfiku. Japonia i (a być może przede wszystkim) amerykańskie bazy umiejscowione w Kraju Kiwtnącej Wiśni jak legendarna już Okinawa są strategicznie ważne w przypadku potencjalnego konfliktu z Chinami i wojnie o Tajwan.

Mk70 zwana również jako Typhon jest kontenerowy system rakietowy opracowany przez Lockheed Martin. Stanowi mobilną wersję okrętowej wyrzutni pionowego startu Mk 41 VLS, umieszczoną w standardowym 40-stopowym kontenerze ISO, zawierającym cztery komory startowe. System ten może być rozmieszczany zarówno na lądzie, jak i na pokładach okrętów.

System ten jest kompatybilny z szeroką gamą uzbrojenia rakietowego, przykładem są pociski manewrującymi Tomahawk czy przeciwrakietowe SM-6. Japonia pozyskała te efektory w osobnych kontraktach ze Stanami Zjednoczonymi. Japonia tym samym mając na celu pozyskanie licencji na systemy startowe tych pocisków, chce zyskać niezależność operacyjną i produkcyjną przy obsłudze tych strategicznych systemów.

Wersja lądowa Mk 70, znana jako Typhon Mid-Range Capability (MRC), została zaprojektowana dla przez US Army. System ten był testowany m.in. na wyspie Bornholm. Jest to ciekawa informacja w kontekście ich operacyjnego użytkowania na Morzu Bałtyckim. Tworzy to szerszy kontekst do dyskusji na temat pozyskania tych systemów również przez państwa w obrębie Morza Bałtyckiego, co właściwe już się dzieje. Takim przykładem są Niemcy, które mają w planach zakup wyrzutni Typhon.

To, co najbardziej jest warte uwagi to nie tylko fakt szerokich koncesji dla Japonii ze strony Stanów Zjednoczonych, ale również coraz większa aktywność w przemyśle zbrojeniowym co działa na granicy z japońską konstytucją. Mówi ona, że Japonia jest państwem pacyfistycznym, zaznaczając surowy zakaz angażowania się w konflikty zbrojne, ale również jakiejkolwiek aktywności na rynku zbrojeniowym.

Pewne przełamania w tej kwestii zaczął robić były premier Shinzo Abe, który został zamordowany przez fanatyka, który oskarżał Abe o prowadzenie Japonii ku wojnie i zerwanie z tradycjami pacyfistycznymi. Tokio było bliskie zerwania z tą tradycją pod kątem przemysłu zbrojeniowego, kiedy wychodziło z chęcią startu w kanadyjskim programie pozyskania okrętów podwodnych wartego blisko 65 miliardów dolarów. Wówczas Japonia miała wysunąć ofertę z ramienia Mitsubishi Heavy Industries i Kawasaki Heavy Industries.

Ostatecznie Japonia nie weszła w skład postępowania przetargowego jednak to jak i coraz większy eksport amerykańskiej technologii wojskowej wskazują, na co raz większą zmianę kierunku w tym zakresie.