Przejście z fazy prototypów do egzemplarzy seryjnych było możliwe dzięki zakończeniu rygorystycznych badań i testów, realizowanych wspólnie z US Army. Było to m.in. osiem różnych scenariuszy wykrywania, identyfikacji i śledzenia celów powieteznych, różniących się warunkami, liczbą obiektów, ich prędkością i kursem. Pozytywna ocena pozwoliła nie tylko na osiągnięcie tak zwanego Milestone C, czyli zgody na produkcję seryjną. Sześć dotąd wyprodukowanych, prototypowych radarów również może być używanych jako sprzęt operacyjny przez US Army.

Pojęcie produkcja seryjna może być nie co mylące. Początkowo ma to być osiem egzemplarzy LTAMDS rocznie, ale docelowo planowane jest zwiększenie do 12 sztuk. W 2025 roku mają zostać dostarczone jeszcze dwa radary tego typu dla US Army.

„To bezprecedensowe osiągnięcie, gdy program rozwoju tej wielkości przechodzi od prototypu do produkcji i wdrożenia w przyspieszonym tempie” — powiedział Tom Laliberty , prezes Land and Air Defense Systems firmy Raytheon. „Nasze partnerstwo z US Army i szeroką bazą partnerów przemysłowych umożliwiło historyczną realizację programu LTAMDS w rekordowym czasie, dostarczając zaawansowane 360-stopniowe zintegrowane możliwości obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej”.

Jak podkreślają eksperci, zwykle potrzeba około dekady, aby tego typu zaawansowany projekt doszedł do Milestone C, czyli produkcji seryjnej. Raytheon niedawno dostarczył amerykańskiej armii pierwsze sześć radarów LTAMDS, co zostało sfinansowane z kontraktu przyznanego w 2019 roku rozliczeniowym. Kolejne dwa dostarczy US Army w tym roku. Trwają już prace nad radarami przeznaczonymi dla Polski, zamówionymi w ramach II fazy progamu Wisła w 2024 roku. Polska będzie pierwszym zagranicznym odbiorcą tej technologii. Kolejni potencjalni klienci dopiero prowadzą rozmowy na ten temat, jak informuje Raytheon, należący do koncernu RTX.

Stacja radiolokacyjna LTAMDS to najnowszy radar opracowany przez Raytheona dla systemu Patriot. Jest on wyposażony w antenę główną oraz dwie anteny boczne, co w sumie daje możliwość obserwacji i namierzania oraz zwalczania celów w zakresie 360 stopni. Stacja wykorzystuje anteny z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA), co oznacza, że składają się one z niezależnie działających modułów nadawczo-odbiorczych. Mogą one zmieniać kierunek nadawania bez poruszania anteną i są w stanie śledzić różne obiekty jednocześnie. W budowie modułów zastosowano najnowocześniejszą obecnie technologię, opartą na azotku galu (GaN).

Radar LTAMDS ma pozwolić na pełne wykorzystanie potencjału pocisków PAC-3 MSE w zakresie zwalczania celów balistycznych. Stacja jest też od początku dostosowany do współdziałania z systemem zarządzania walką IBCS. Polska zamówiła dwanaście stacji radiolokacyjnych LTAMDS, które mają zostać dostarczone w latach 2026-2029, w ramach drugiej fazy programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła.

Część produkcji i wsparcia eksploatacji tych radarów realizowanych będzie w Polsce, między innymi w otwartych 5 października 2024 roku w Kobyłce pod Warszawą nowych zakładach PIT-RADWAR. Polska jest też pierwszym państwem, które nawiązało współpracę z firmą Raytheon w zakresie produkcji komponentów radaru LTAMDS.