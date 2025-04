Stany Zjednoczone przenoszą systemy Patriot z Republiki Korei. Trafią na Bliski Wschód

Według źródeł agencji Yonhap, USA i Republika Korei zgodzili się w zeszłym miesiącu na „trwające miesiące” częściowe rozmieszczenie systemu Patriot Advanced Capability-3, co jest pierwszym znanym przypadkiem przeniesienia zasobów USFK na Bliski Wschód.

To nietypowe posunięcie nastąpiło po tym, jak NBC News poinformował w zeszłym tygodniu, że sekretarz obrony USA Pete Hegseth zezwolił na przeniesienie co najmniej dwóch baterii obrony przeciwrakietowej Patriot z Azji na Bliski Wschód, ponieważ Stany Zjednoczone podejmują działania wojskowe przeciwko jemeńskim rebeliantom Huti. Obecnie Stany Zjednoczone prowadzą operację wojskową przeciwko wspieranym przez Iran rebeliantom Huti w Jemenie.

Wcześniej The Telegraph poinformował, że Iran nakazał swoim siłom zbrojnym opuszczenie Jemenu z powodu trwających ataków USA na ugrupowanie Huti. Wysoki rangą urzędnik irański stwierdził, że taki ruch miał na celu uniknięcie bezpośredniej konfrontacji z USA w przypadku ofiar. Islamska Republika chce się skupić na bezpośrednich zagrożeniach ze strony administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, powiedział cytowany urzędnik. Trump zagroził Iranowi, że każdy strzał oddany przez Huti będzie w przyszłości traktowany jako atak samego Iranu.

Trump groził też Iranowi masowymi bombardowaniami, jeśli Teheran nie zgodzi się na nowe porozumienie ograniczające jego program nuklearny. Teheran odrzucił bezpośrednie negocjacje z rządem USA.

2 kwietnia rzecznik ministerstwa obrony USA Sean Parnell, cytowany przez agencję AFP poinformował, że Stany Zjednoczone wysyłają drugi lotniskowiec na Bliski Wschód. Według rzecznika Pentagonu, do lotniskowca Harry S. Truman dołączy Carl Vinson, który obecnie znajduje się w rejonie Indo-Pacyfiku. Jednostka ma "promować stabilność regionalną, odstraszać agresję i chronić przepływy handlowe w regionie" – napisał Parnell w komunikacie.

Z kolei Reuters cytuje ministra obrony USA Pete'a Hegsetha, który zapowiedział wysłanie dodatkowych samolotów bojowych jak F-35 na Bliski Wschód, aby wzmocnić amerykańskie zasoby wojskowe w tym rejonie.

Według Reutersa co najmniej cztery bombowce B-2 zostały przeniesione do amerykańsko-brytyjskiej bazy wojskowej na wyspie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim. Według ekspertów to wystarczająco blisko, aby dotrzeć do Jemenu lub Iranu.

"Sekretarz Hegseth nadal jasno stwierdza, że jeśli Iran lub jego pełnomocnicy zagrożą amerykańskiemu personelowi i interesom w regionie, Stany Zjednoczone podejmą zdecydowane działania w celu obrony naszego narodu" — oświadczył Parnell, cytowany przez Reutersa.