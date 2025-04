Grupa ma jasno wytyczony cel. Za pięć lat ma nie brakować amunicji 155 mm

Przypomnijmy, że pod koniec marca PGZ złożyła do zarządzanego przez resort aktywów państwowych Funduszu Inwestycji Kapitałowych wnioski o dofinansowanie rozbudowy zdolności produkcyjnych amunicji artyleryjskiej, opiewające na ok. 2,4 mld zł, w tym przede wszystkim standardowego natowskiego kalibru 155 mm, potrzebnego dla polskich armatohaubic Krab i K9.

Celem Grupy jest zbudowanie zdolności do produkcji amunicji o dłuższym niż standardowy zasięgu – od podstawowych surowców do gotowych pocisków.

Wyzwań przed polskim przemysłem nie zabraknie

– Chodzi nam przede wszystkim o spłonki, zapłonniki i gazogeneratory, a przede wszystkim – o prochy wielobazowe. Największym wyzwaniem jest kwestia produkcji w Polsce prochów wielobazowych i potrzebnych do nich surowców, takich jak nitrogliceryna, nitroceluloza i nitroguanidyna. Chcemy mieć oparcie surowcowe w przemyśle polskim. To zadanie, które określił nam minister aktywów państwowych (...) – w razie zagrożenia amunicja musi być produkowana na bieżąco.

Nie ma obecnie w Polsce firmy, która składa kompleksową ofertę w zakresie produkcji amunicji. A to nas interesuje – takie wyroby, o których mówią nasi konkurenci, produkujemy od 12 lat. Dzisiaj naszą ambicją jest stworzenie takiej sytuacji, żebyśmy mieli surowcowe pokrycie zapotrzebowania w stu procentach – podkreślił Marcin Idzik.

Rozmówca PAP powiedział dziennikarzowi, że inne firmy deklarujące gotowość do produkcji amunicji mówią zazwyczaj jedynie o jednym etapie, jak np. produkcja samych korpusów do pocisków. W tym kontekście wskazał na rozmowy toczone z partnerami zagranicznymi posiadającymi odpowiednie kompetencje; w mediach pojawiają się w ostatnich tygodniach doniesienia o rozmowach m.in. z firmami ze Słowacji, Turcji czy z Europy Zachodniej.

– Od partnerów zagranicznych potrzebujemy tak naprawdę trzech elementów, które są przez nas bardzo jasno wskazane.

Chodzi przede wszystkim o umiejscowienie całego procesu produkcyjnego w Polsce, zapewnienie polskim spółkom wpływu na ewentualny eksport wyprodukowanej amunicji, a także przekazanie danych, dzięki którym komponenty do produkcji pocisków również będą mogły powstawać w polskich zakładach.

Nowa produkcja, w nowych zakładach, w nowych lokalizacjach

Informator PAP zwrócił również uwagę na potrzebę rozbudowy i dywersyfikacji zakładów produkujących amunicję i komponenty do niej.

– Nie chodzi o większą liczbę spółek produkujących amunicję, ale o większą liczbę zakładów do nich należących, w różnych miejscach w Polsce. To, co dzisiaj istnieje, będzie utrzymane i rozbudowywane, natomiast dla nowych linii produkcyjnych rozważamy nowe lokalizacje, ze względu na geopolityczną sytuację i nasze położenie.

Marcin Idzik zauważył, że obecnie „gros istotnych rzeczy” dotyczących polskiej amunicji „dzieje się między Centralnym Okręgiem Przemysłowym a Bydgoszczą (gdzie działa spółka Nitro-Chem – PAP)”.

– Elaborowanie i finalna kompletacja pocisków następuje w tych miejscach, zatem zapewne będziemy starali się wybierać nowe miejsca w okolicy i na trasie między tymi ośrodkami. To, co dzisiaj istnieje w Pionkach (woj. mazowieckie), Dezamecie (w Nowej Dębie w woj. podkarpackim – PAP), Jaśle (spółka Gamrat), w Skarżysku-Kamiennej (spółka Mesko) – na pewno będzie utrzymane, natomiast decyzja w zakresie rozbudowy będzie uwzględniała nowe lokalizacje.

Idzik podkreślił, że PGZ produkuje już amunicję do armatohaubic Krab – np. na podstawie umowy z MON z grudnia 2023 r. na dostawę 280 tys. sztuk amunicji. Niemniej, jak zaznaczył, celem jest produkcja amunicji dostosowanej zarówno do Krabów, jak i południowokoreańskich K9. Ponadto chodzi o produkcję pocisków z tzw. gazogeneratorem, zapewniających dłuższy zasięg – sięgający ok. 40 km.

– Chcemy być w awangardzie i mieć tylko amunicję wydłużonego zasięgu, a nie o zasięgu kilkunastu kilometrów. Zasięg rzędu 40 km przekłada się na bezpieczeństwo naszych żołnierzy. Taka technologia będzie stosowana zarówno w amunicji do Krabów, jak i K9.

Amunicji 30 mm kiedyś brakowało, a dziś jest jej pod dostatkiem

Gdy Grupa rozwinie zdolności produkcyjne amunicji do poziomu np. 100–120 tys. sztuk, to po zapełnieniu magazynów Wojska Polskiego kluczowa stanie się kwestia możliwości eksportu i „znalezienia odpowiedniej niszy” eksportowej.

Idzik dodał, że podczas misji polskich żołnierzy w Afganistanie problemem były małe zapasy amunicji do armat instalowanych na używanych przez nich transporterach Rosomak kalibru 30 mm.

– Okazywało się, że mieliśmy tej amunicji za mało (…). Dzisiaj już nie mówimy o tej amunicji, bo jest zapewniona. I gwarantuję, że za pięć lat tak samo nie będziemy już mówić o amunicji kalibru 155 mm.

Obecnie w ramach PGZ działa pięć spółek zajmujących się amunicją: • Mesko SA w Skarżysku-Kamiennej,

• Dezamet SA w Nowej Dębie,

• Belma SA w Bydgoszczy,

• ZPS Gamrat sp. z o.o. w Jaśle

• Nitro-Chem SA w Bydgoszczy.

PGZ skupia 68 spółek, w których zatrudnionych jest ponad 20,5 tys. pracowników. W 2024 r. przychody Grupy przekroczyły 13 mld zł i były wyższe o 4 mld niż rok wcześniej.