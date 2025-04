Porozumienie między Lasami Państwowymi a MON. Wspólne działania w ramach Tarczy Wschód

Porozumienia pomiędzy resortami są efektem ustaleń dokonanych przez Departament Infrastruktury MON oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego, który jest kontrolowany przez Lasy Państwowe. Określają zasady w zakresie realizacji Narodowego Programu Odstraszania i Obrony-Tarcza Wschód. Współpraca będzie dotyczyć wykorzystania zasobów i przygotowania terenu przygranicznego do obrony kraju poprzez m.in. poprawę warunków terenowych, z uwzględnieniem ich walorów środowiskowych,

Porozumienia wpisują się w interdyscyplinarne podejście MON do realizacji Programu Tarcza Wschód, m.in. przez wykorzystanie, w jak największym stopniu, zasobów przyrodniczych. Ewentualne prace inżynieryjne będą prowadzone w miejscach, gdzie natura i przyroda okażą się niewystarczającą przeszkodą.

W kwestii porozumienia z KWOR określa ono zasady współpracy MON i KOWR w zakresie pozyskania przez MON nieruchomości wchodzących w skład tzw. Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w strefie obejmującej pas do 500 metrów wzdłuż granicy państwowej z Republiką Białorusi oraz Federacją Rosyjską.

Nie obejmuje to jednak wszystkich tereny wzdłuż granicy w pasie do 500 m, a tylko tych, które MON ujmie w wykazie nieruchomości stanowiących potencjalną użyteczność dla realizacji celów obronności i bezpieczeństwa państwa. Najczęściej nie będzie się to też odnosiło do całości nieruchomości, a tylko jej części, w takiej sytuacji wojsko na swój koszt wykona i przedłoży do zatwierdzenia w KOWR projekt podziału geodezyjnego z zachowaniem możliwości samodzielnego zagospodarowania.

MON i Lasy Państwowe osiągnęły w zakresie dostępu do terenów przygranicznych celem ich przygotowania do obrony. Strony zobowiązały się, że wszelkie działania na tych terenach będą prowadzone z uwzględnieniem ich walorów środowiskowych, a ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko i gospodarkę leśną będzie minimalizowane, zaś tam, gdzie będzie to możliwe, strony będą podejmowały działania na rzecz poprawy stanu środowiska i gospodarki leśnej.

Tarcza Wschód to wieloaspektowy projekt, którego głównym założeniem jest odstraszanie i przezwyciężanie potencjalnym zagrożeniom poprzez zwiększenie mobilności i ochrony wojsk własnych, utrudnienie poruszania się wojsk obcych oraz obrony ludności cywilnej.

Tarcza Wschód to wieloaspektowy projekt, którego głównym założeniem jest odstraszanie i przezwyciężanie potencjalnym zagrożeniom poprzez zwiększenie mobilności i ochrony wojsk własnych, utrudnienie poruszania się wojsk obcych oraz obrony ludności cywilnej.

Jednym z założeń Tarczy Wschód jest uzyskanie jak największej długości linearnej rozbudowy inżynieryjnej pasa przygranicznego przy uwzględnieniu naturalnych przeszkód środowiskowych i terenowych z poszanowaniem środowiska i przy zasadzie jak najmniejszego oddziaływania na ludność cywilną. Prace w tym obszarze zostały już zainicjowane przez stronę wojskową.

Przyjęto, że w celu sprawnego i efektywnego wykonania rozbudowy inżynieryjnej pasa przygranicznego w pierwszej kolejności wykorzystane będą nieruchomości z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz nieruchomości będące w zarządzie Lasów Państwowych. W obszarach, których wykonanie rozbudowy inżynieryjnej będzie niemożliwe lub nieuzasadnione zakłada się budowę tzw. miejsc składowania. Na ten cel planuje się wykorzystać przede wszystkim nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego.

