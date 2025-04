Mamy nowych generałów. Prezydent podpisał nominacje

Na stopień generała broni awansowano:

Gen. dyw. Karol Dymanowski – I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP.

Gen. dyw. Piotr Malinowski – Zastępca Dowódcy Wsparcia i Łączności NATO JSEC w Ulm.

Gen. dyw. Sławomir Owczarek – I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Na stopień generała dywizji awansowano

Gen. bryg. Krzysztof Kociuba – Szef Sztabu Agencji Łączności i Informatyki NATO.

Gen. bryg. Dariusz Mendrala – Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP.

Na stopień generała brygady awansowano:

Płk Roman Brudło – Dowódca 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.

Płk Waldemar Gołębiowski– Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Płk Robert Matysek – Dowódca 1. Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie.

Płk Andrzej Oleska– Zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Płk Krzysztof Stobienicki– Radca Ministra ds. Lotnictwa w Biurze Ministra Obrony Narodowej.

Płk Łukasz Andrzejewski-Popow – Radca Generalny Szefa Sztabu Generalnego WP.

Płk Piotr Chodowiec – Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego WP.

Płk Marcin Zawodniak – Dowódca 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.

Płk Mirosław Spurek – Dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Ponadto prezydent Andrzej Duda mianował oficerów Straży Granicznej i Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 53 ustawy o Straży Granicznej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na stopień generała brygady Straży Granicznej minowani zostali:

Płk SG Dariusz Lutyński – Komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG.

Płk SG Monika Musielak – Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej mianowani zostali:

St. bryg. Paweł Frysztak – Zastępca Komendanta Głównego PSP.

St. bryg. Grzegorz Szyszko – Zastępca Komendanta Głównego PSP.

St. bryg. Tomasz Klimczak – Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej.

St. bryg. Tomasz Baran – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP.

Wszystkim awansowanym oficerom na stopień generalski serdecznie gratulujemy. Prawdopodobnie są to ostatnie nominacje generalskie, jakie wręczy prezydent Andrzej Duda. Jego kadencja kończy się 6 sierpnia 2025 roku w dniu zaprzysiężenia nowego prezydenta. Jednak jeśli prezydent ustali odpowiednio wcześniej z Ministerstwem Obrony Narodowej, to być może to on jeszcze wręczy nominacje na święto Wojska Polskiego, które ma miejsce 15 sierpnia.